أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة أم للمحاكمة تعرض ابنتها القاصر على راغبى المتعة داخل شقة بمدينة نصر

Google+ Print
إحالة أم للمحاكمة تعرض ابنتها القاصر على راغبى المتعة داخل شقة بمدينة نصر إحالة أم للمحاكمة تعرض ابنتها القاصر على راغبى المتعة داخل شقة بمدينة نصر
أمر المستشار حسام عرجاوى وكيل أول نيابة مدينة نصر بإحالة 5 أفراد كونوا للأعمال المنافية للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

البداية بورود معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، بتحويل شقة سكنية فى مدينة نصر إلى وكر لممارسة الدعارة، وبتكثيف التحريات توصل المقدم سامح سعيد إلى أن الشقة فى منطقة زهراء مدينة نصر ويديرها"مؤمن. ا" للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة المحرمة مقابل أجر مادى. بإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب بالقاهرة، بسرعة القبض على أعضاء الشبكة فى حالة تلبس. عقب استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة ضمت العميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات، والمقدم سامح سعيد، الشقة وضبطت المتهم، وكل من "جيهان" ربة منزل، وابنتها "نرمين" 16 سنة، و"حنان" أثناء ممارستهن الرذيلة مع مسجل خطر سرقات مساكن، كما ضبطت 2350 جنيها، وشريط أقراص منع الحمل، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتها اعترفت الفتاة القاصر أمام رجال المباحث أن والدتها أجبرتها على ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة، وعرضتها فى سن الطفولة على خليجى فض غشاء بكارتها مقابل 2000 دولار.


>طفلة مضبوطة فى شقة دعارة بمدينة نصر: والدتى أجبرتنى على الرذيلة مقابل المال

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل