إحالة أم للمحاكمة تعرض ابنتها القاصر على راغبى المتعة داخل شقة بمدينة نصر

أمر المستشار حسام عرجاوى وكيل أول نيابة مدينة نصر بإحالة 5 أفراد كونوا شبكة للأعمال المنافية للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

البداية بورود معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، بتحويل شقة سكنية فى مدينة نصر إلى وكر لممارسة الدعارة، وبتكثيف التحريات توصل المقدم سامح سعيد إلى أن الشقة فى منطقة زهراء مدينة نصر ويديرها"مؤمن. ا" للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة المحرمة مقابل أجر مادى. بإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب بالقاهرة، بسرعة القبض على أعضاء الشبكة فى حالة تلبس. عقب استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة ضمت العميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات، والمقدم سامح سعيد، الشقة وضبطت المتهم، وكل من "جيهان" ربة منزل، وابنتها "نرمين" 16 سنة، و"حنان" أثناء ممارستهن الرذيلة مع مسجل خطر سرقات مساكن، كما ضبطت 2350 جنيها، وشريط أقراص منع الحمل، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهتها اعترفت الفتاة القاصر أمام رجال المباحث أن والدتها أجبرتها على ممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة، وعرضتها فى سن الطفولة على خليجى فض غشاء بكارتها مقابل 2000 دولار.

طفلة مضبوطة فى شقة دعارة بمدينة نصر: والدتى أجبرتنى على الرذيلة مقابل المال