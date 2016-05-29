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بويول: لا أعرف الكرة المصرية جيدا.. وصلاح رائع

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بويول: لا أعرف الكرة المصرية جيدا.. وصلاح رائع بويول: لا أعرف الكرة المصرية جيدا.. وصلاح رائع

أشاد كارليس بويول نجم برشلونة السابق بمستوى محمد صلاح جناح روما ومنتخب وطريقه لعبه.

ويزور بويول مصر هذه الأيام في إطار دعمه للسياحة المصرية.

وقال بويول في تصريحات لقناة صدى البلد يوم السبت: "لا أعرف الكرة المصرية جيدا".

وأضاف "بالنسبة للاعبين، كان هناك بعض اللاعبين السابقين المشهورين، ولكن الآن أعرف صلاح لاعب روما".

واعتزل بويول كرة القدم في 2014 بعد مسيرة حافلة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا الذي توج معه بلقب كأس العالم 2010، ولقبي يورو 2008 و2012.

وأوضح بويول "صلاح يمثل خطورة كبيرة على المدافعين بفضل سرعته العالية، فهو لاعب رائع".

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