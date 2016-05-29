بالفيديو - اشتباك بالأيدي بين شوبير وأحمد الطيب على الهواء

اشتبك الأعلاميان أحمد شوبير وأحمد الطيب بالأيدي على الهواء مباشرة أثناء حلولهما ببرنامج العاشرة مساء الذي يقدمه وائل الإبراشي على قناة دريم.

واشتبك الطرفان لفظيا خلال الأيام القليلة الماضية عبر شاشات التليفزيون، شوبير يشن هجوما حادا على معلق الزمالك وإنبي.. والطيب يرد عبر في الجول.

واستضاف الإبراشي أحمد الطيب في حلقة خاصة بالساعات الأولى من يوم الأحد، قبل أن يدخل شوبير ضيفا على البرنامج في مواجهة بين الطرفين.

وانفعل شوبير على الطيب بعد حديث ناري بينهما فصرخ في وجهه وألقى بكوب من الماء نحوه، ثم توجه إلى مقعده حتى اشتبكا سويا.

شاهد اللقطة من هنا