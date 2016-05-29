"العليا للتنسيق" تطالب "التعليم" بإصدار نتائج فحص تظلمات الثانوية للعام الجديد

طالبت اللجنة العليا للتنسيق التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وزير التربية والتعليم بسرعة إصدار نتائج فحص تظلمات نتيجة الثانوية العامة لتنسيق العام الجديد؛ لعدم ارباك مكتب التنسيق، مؤكدة أن المكتب تلقى العام الماضى ما يقرب من 20 ألف طلب تعديل درجات بعد بدء العام الدراسى.

وأضافت لجنة التنسيق العليا، خلال تقريرها الذى اعتمده المجلس الاعلى للجامعات بجلسته الأخيرة فى جامعة بنى سويف، أن طلبات تعديل الدرجات سابقة الذكر أثرت على الطاقة الاستيعابية للكليات وعلى استقرار العملية التعليمية، وأدت إلى إرباك مكتب التنسيق فى عملية إعادة تنسيق هؤلاء الطلاب مرة أخرى وفقاً لمجموعهم الجديد.

وشددت اللجنة على إلغاء كافة الاستثناءات التى حصل عليها الحاصلين على الثانوية العامة خلال السنوات الماضية من المناطق النائية "مرسى مطروح شمال وجنوب سيناء البحر الأحمر الوادى الجديد"، إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية مع إجراء بعض التعديلات المحدودة على قواعد التوزيع الجغرافى لتلافى بعض المشكلات التى ظهرت عند التطبيق فى السنوات الماضية

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