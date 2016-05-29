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نائب برلمانى عن المنيا: إنشاء أول نادى لمتحدى الإعاقة بتكلفة 15 مليون جنيه

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نائب برلمانى عن المنيا: إنشاء أول نادى لمتحدى الإعاقة بتكلفة 15 مليون جنيه نائب برلمانى عن المنيا: إنشاء أول نادى لمتحدى الإعاقة بتكلفة 15 مليون جنيه
أعلن إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، عن حصوله على موافقة من وزارة الشباب والرياضة بإنشاء أول نادى لمتحدى الإعاقة فى على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 15 مليون جنيه فى مدينة المنيا الجديدة.

وأشار" عبد العظيم"، فى تصريحه لـ"اليوم السابع، إلى أن النادى سيشكل طفرة كبيرة فى مستقبل الرياضة بشأى متحدى الإعاقة فى مصر، وسيساهم فى إزالة الفوارق النفسية بين المعاقين وغيرهم، خاصة أن مصر لديها الكثير ممن حصلوا على مراكز عالمية فى مجال الرياضة ولهذا كان لزاما على الدولة أن تهتم بهم وتشجعهم.

وزيرا الرياضة والإنتاج الحربى يفتتحان ملاعب سبورتنج 31 مايو
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