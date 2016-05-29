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"إسكان الجيزة" تبدأ توقيع عقود المرحلة الثالثة للحاجزين بالمشروع القومى للشباب

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"إسكان الجيزة" تبدأ توقيع عقود المرحلة الثالثة للحاجزين بالمشروع القومى للشباب "إسكان الجيزة" تبدأ توقيع عقود المرحلة الثالثة للحاجزين بالمشروع القومى للشباب
أكد المهندس إبراهيم فرج، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الجيزة، أن المديرية بدأت بالفعل فى توقيع عقود المرحلة الثالثة للحاجزين فى المشروع القومى لإسكان الشباب بطريق الواحات .

وقال فرج لـ "اليوم السابع"، أن بنك التعمير والإسكان وقع عددا من العقود للحاجزين بتلك المرحلة، للوحدات التى تم الانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء إليها وهى من عدد 1 إلى 42، موضحا أنه تم تحديد القيمة الإجمالية للوحدة لتبلغ 75 ألف جنيه محملة بكافة الأعباء

وأشار فرج، إلى أن قيمة الأقساط ستبلغ 5% لأصحاب الدخول التى تقل عن 1400 جنيه، ليبلغ القسط الشهر 245 جنيها، وتبلغ الفائدة 7% لأصحاب الدخول أكثر من 1400 جنيه، حيث سيكون القسط الشهرى 286 جنيها بالشهر، ومن المقرر أن تنتهى باقى أعمال توصيل المرافق للوحدات الأخرى شهر أغسطس وديسمبر من العام الجارى، والتى تتضمن شبكتى المياه والصرف الصحى بتكلفة 25 مليون جنيه وشبكة الطرق وتنسيق الموقع باستثمارات 40 مليون جنيه.

يذكر أنه يستفيد من المرحلة الثالثة من مشروع إسكان شباب الجيزة 5892 مواطنا على مساحة 97 فدانا يضم 215 عمارة سكنية، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 393 مليون جنيه، إضافة إلى تكلفة أعمال المرافق، التى تصل إلى 65 مليون جنيه، فيما تبلغ مساحة الوحدة السكنية 63 م2 وتقدم الدولة دعمًا لكل وحدة بمبلغ 25 ألف جنيه.

عقود-المرحلة-الثالثة-للحاجزين-بالمشروع-القومى-للشباب-(1)

عقود-المرحلة-الثالثة-للحاجزين-بالمشروع-القومى-للشباب-(2)


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