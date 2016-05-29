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حبس غادة إبراهيم 3 سنوات بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

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حبس غادة إبراهيم 3 سنوات بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب حبس غادة إبراهيم 3 سنوات بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

السبت 28-05-2016 23:40

عاقبت محكمة جنح مستأنف دار السلام، الفنانة غادة إبراهيم بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد أن قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة، والقاضي ببراءتها من تهمة بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وشمل هذا الحكم 4 فتيات ألقي القبض عليهن بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهن تحت المراقبة لمدة مماثلة، وتغريم المتهم الرابع بالاشتراك مع المتهمة، وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد حمدي وعضوية المستشارين أحمد عمر وعامر عبد الله، وحضور ممثل النيابة أحمد علي، وسكرتارية علي حسن وحسين السقا وحمدي مرزوق.

وقال مصدر قضائي إن الحكم واجب النفاذ، وإنه ينبغي على الشرطة تنفيذه فوراً؛ لأن المتهمة لا يحق لها سوى النقض من داخل المحكمة.

 

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