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مغنية بوب تتهم جاستن بيبر بالسرقة وتحيله للقضاء

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السبت 28-05-2016 18:10

تقدمت مغنية البوب Casey Dienel بشكوى للحصول على حقوق ملكية من النجم العالمي جاستن بيبر Justin Bieber خاصة بمقطع من أغنيته الناجحة "Sorry".

واعتبرت Dienel أنه يحق لها الحصول على تعويضات كبيرة جداً، بسبب سرقة بيبر أغنيتها، بالنظر إلى أن أغنية "Ring the Bell"، التي أصدرتها Casey في عام 2014 ضمن ألبوم "Baby"، تنطلق بمقطع موسيقي يترافق مع صوت رقيق، فيما أغنية " Sorry"، من ألبوم "Purpose"، تبدأ مع تكرار لأصوات تقطعها أنغام دانس.

ورأت مقدمة الشكوى أن فريق بيبر أخذ أغنية " Ring the Bell" وشوّهها إلكترونياً من دون إذنها.

وجاء في الشكوى، التي رفعت في الأسبوع الحالي، إلى محكمة فدرالية في ناشفيل، في ولاية تينيسي أنه "حتى المستمع غير المتمرّس يمكنه أن يتعرّف فوراً إلى أوجه الشبه بين الأغنيتين".

وأوضحت Dienel بأنها حاولت الاتصال بفريق بيبر مرات عدّة من دون أن تفلح في الوصول إليهم.

 

بالفيديو: جاستين بيبر يبكي على مسرح فيلاد

 

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