"النقل" تنهى استعدادتها لشراء 700 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة من المجر

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل، عن إنهاء الوزارة استعداداتها لتوقيع اتفاقية لتصنيع وتوريد 700 عربة قطار درجة ثالثة مكيفة مع حكومة المجر خلال زيارة رئيس وزراء المجرى فيكتور أوربان للقاهرة، والمرتقبة الأسبوع الجارى.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن المجر تعرض تصنيع وتوريد هذه العربات بتمويل مجرى فى صورة قرض ميسر يتم تسديده خلال 16 عامًا بعد فترة سماح 5 سنوات.

وأضافت أنه سيتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس وزراء المجر، وأن هذه العربات تقل فى جودتها عن العربات المكيفة درجة أولى وثانية العاملة حاليا بالسكة الحديد لكنها أفضل من العربات المميزة والمطورة، وتناسب المواطن محدود الدخل والمتوسط فى أسعار تذاكرها، وأن الوزارة تتفاوض حاليا على السعر النهائى لقيمة كل عربة سيتم توريدها.

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