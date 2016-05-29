وزير النقل: تغيير عربات "قطار أبو قير" و تفعيل عوامل الأمان خلال عامين

قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، أنه أثناء استقلاله قطار أبوقير بالإسكندرية كان لديه العديد من الملاحظات على كفاءة ومستوى الخدمة فى القطار أهمها مستوى التأمين بالعربات واستغلال المواطنين لحرم القطار مما يؤثر على حركته وسلامة المواطنين.

وأضاف وزير النقل لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة لتطوير قطار أبى قير بالإسكندرية تشمل تغيير العربات وتنظيف مجال السكة الحديد من المخلفات، مشيراً إلى بدء مفاوضات لتوقيع عقود جديدة لشراء عربات لخط أبو قير، وصيانة وأنظمة تحكم فى الاشارات.

وأكد أن الحكومة تهتم بخط أبو قير وترام الإسكندرية، لاعتبارهم شريان أساسى فى نقل أكثر من مليون مواطن يومياً، قائلا:" يشهد تطويرا كبيرا خلال عامين".

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