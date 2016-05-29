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ديلى ميل: إشعاعات الكمبيوتر والموبايل تجعل شكلك أكبر من سنك

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ديلى ميل: إشعاعات الكمبيوتر والموبايل تجعل شكلك أكبر من سنك ديلى ميل: إشعاعات الكمبيوتر والموبايل تجعل شكلك أكبر من سنك
قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إنه وفقا لخبراء متخصصين فإن الإشعاعات الصادرة من الكمبيوتر والموبايل تجعل الإنسان يبدو أكبر عمرا مما هو عليه.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لأطباء متخصصين فى مجال الأمراض الجلدية فإن هذه الإشعاعات والأضواء الصادرة من شاشة الكمبيوتر تنفذ إلى الطبقة السطحية من الجلد، وتتسبب فى ظهور التجاعيد والخطوط حول العينين.

ووفقا للصحيفة فإن التعامل مع الموبايل بكثافة طوال اليوم من المكن أن يكون له دور أيضا فى زيادة التجاعيد. وذكرت "ديلى ميل" أن تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين من الممكن أيضا أن يسبب ظهور مزيد من التجاعيد، كما أنه يمكن أن يسبب ظهور بعض البقع والهالات السوداء، وهو الأمر الذى يبدو بمثابة جرس إنذار لأولئك الذين يتعاطون القهوة بمشتقاتها النسكافيه والكابوتشينو.


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