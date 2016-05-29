بالصور.. أهالى كفر الشيخ يطالبون المحافظ بمواصلة حفاظه على مصنع سخا

تعددت مطالب أهالى محافظة كفر الشيخ للواء السيد نصر المحافظ، بمواصلة تمسكه بالحفاظ على أملاك المحافظة وعدم تركها للتلاعب من قبل بعض الجهات الحكومية.

جاء ذلك عقب قرار المحافظ بتشغيل المشروعات المتوقفة، ومنها مصنع الألبان بسخا، الذى تبين من خلال فحص الأوراق أنه من ممتلكات محافظة كفر الشيخ، وبعد توقف دام أكثر من 20 عاما فوجئ أهالى المحافظة بوريث يدعى ملكيته للمصنع، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فقامت بتأجير أرض المصنع والمبنى إلى الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة، مما اعتبره أهالى كفر الشيخ تعديا على حق المحافظة فى المبنى.

قال إبراهيم زغلول، مدير عام بالمعاش: "إن المصنع ملك المحافظة، وتوقف منذ سنوات عن الإنتاج، فاستولت عليه الشركة القابضة تمهيدا لبيعه، مثلما باعت العديد من الأراضى التى تديرها الشركات التابعة ولا تملكها كشركة المضارب والمطاحن والزيوت والصابون.

وأضاف أن وزير التموين طالب المحافظ بتسهيل عمليات البيع التى تقوم بها الشركة القابضة والشركات التابعة للأراضى أملاك الدولة، فأعلن المحافظ حالة الطوائء حفاظا على أملاك الدولة فى كل مراكز المحافظة.

وطالب زغلول محافظ كفر الشيخ، بدعوة أعضاء مجلس النواب، ورؤساء المراكز والمدن والمستشار القانونى والشئون القانونية للمحافظة والشهر العقارى والمساحة ولأملاك الدولة والمهتمين بهذه القضية كل مراكز ومدن المحافظة، للحفاظ على أملاك الدولة، عدم التفريط فى أملاك المحافظة، وإعادة تشغيل المصنع الذى أصبح خرابة.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن مصنع الألبان بحى سخا بشرق مدينة كفر الشيخ، لن يفرط فيه وسيتم تشغيله واستغلال مساحته التى تقدر بحوالى 3 أفدنة، وسيتم إعادة إنشاء المبنى الآيل للسقوط على مساحة حوالى 7000 م2، وكان يستخدم جمعية استهلاكية أمام نقطة شرطة سخا.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم استغلال هذه المواقع فى إقامة مشاريع، تنتج وتساعد على فتح بيوت للناس وتوفير فرص للعمل ودخول سلع جديدة إلى الأسواق‏، معرباً عن استيائه الشديد لتوقف هذه المشاريع، مؤكداً أن الحال يوجع القلب، وسيتم استغلال هذه الطاقات والمشاريع لصالح أبناء محافظة كفر الشيخ.

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