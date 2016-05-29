محافظ الدرعية يكرّم متوسطة وثانوية العيينة لفوزها بجائزة العمل التطوعي

كرم سمو محافظ الدرعية امس متوسطة وثانوية العيينة التابعة لمكتب التعليم بمحافظة الدرعية لتحقيقها المركز الأول على مستوى تعليم منطقة الرياض في جائزة تعليم الرياض للعمل التطوعي، وذلك بحضور فواز بن محمد آل داوود مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية وفراس الحربي وفهد البسامي الحاضرين نيابة عن قائد متوسطة وثانوية العيينة والمسؤول الاعلامي بمكتب التعليم بمحافظة الدرعية محمد حلواني ومجموعة من الطلاب المشاركين بالجائزة.

وأشاد سمو محافظ الدرعية بالدور الذي يقدمه هؤلاء الطلاب للمجتمع حيث إنهم محط قدوة وتقدير للأهالي ولزملائهم في الدراسة مؤكداً أن «التطوع احتساب» يجزى فيه المتطوع الأجر العظيم نظير أعماله، كما قدم بعض النصائح والأمثلة لمجموعة من الأشخاص استطاعوا أن يغيروا العالم بأعمالهم التطوعية بدءاً بتغيير أنفسهم لافتاً في سياق الحديث أن التغيير ينبع من داخل الشخص حين يرتقي بفكره وبنفسه وينأى عن التصرفات والسلوكيات غير المقبولة في عرف الدين والمجتمع، وقد شارك الطلاب تجاربهم وقصص نجاحهم التي استحقوا فيها هذه الجائزة مع سمو المحافظ والتقطوا العديد من الصور التذكارية والجماعية.