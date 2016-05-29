أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

محافظ الدرعية يكرّم متوسطة وثانوية العيينة لفوزها بجائزة العمل التطوعي

Google+ Print

كرم سمو محافظ الدرعية امس متوسطة وثانوية العيينة التابعة لمكتب التعليم بمحافظة الدرعية لتحقيقها المركز الأول على مستوى تعليم منطقة الرياض في جائزة تعليم الرياض للعمل التطوعي، وذلك بحضور فواز بن محمد آل داوود مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية وفراس الحربي وفهد البسامي الحاضرين نيابة عن قائد متوسطة وثانوية العيينة والمسؤول الاعلامي بمكتب التعليم بمحافظة الدرعية محمد حلواني ومجموعة من الطلاب المشاركين بالجائزة.

وأشاد سمو محافظ الدرعية بالدور الذي يقدمه هؤلاء الطلاب للمجتمع حيث إنهم محط قدوة وتقدير للأهالي ولزملائهم في الدراسة مؤكداً أن «التطوع احتساب» يجزى فيه المتطوع الأجر العظيم نظير أعماله، كما قدم بعض النصائح والأمثلة لمجموعة من الأشخاص استطاعوا أن يغيروا العالم بأعمالهم التطوعية بدءاً بتغيير أنفسهم لافتاً في سياق الحديث أن التغيير ينبع من داخل الشخص حين يرتقي بفكره وبنفسه وينأى عن التصرفات والسلوكيات غير المقبولة في عرف الدين والمجتمع، وقد شارك الطلاب تجاربهم وقصص نجاحهم التي استحقوا فيها هذه الجائزة مع سمو المحافظ والتقطوا العديد من الصور التذكارية والجماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية