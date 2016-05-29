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«تعليم الرياض» يودع 15 مليون ريال في حسابات 2500 قائد وقائدة مدرسة

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«تعليم الرياض» يودع 15 مليون ريال في حسابات 2500 قائد وقائدة مدرسة «تعليم الرياض» يودع 15 مليون ريال في حسابات 2500 قائد وقائدة مدرسة

ماجد الشريف

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في ايداع الميزانية التشغيلية للمدارس في حسابات قادة اكثر من 2500 مدرسة للبنين والبنات في الرياض.

واوضح مدير الشؤون المالية بالإدارة ماجد بن محسن الشريف أن الإدارة بدأت يوم الاربعاء الماضي في ايداع بند المستلزمات التعليمية من الميزانية التشغيلية في حسابات 1150 قائد مدرسة بنين و1370 قائدة مدرسة بنات وبلغ اجمالي ما تم ايداعه قرابة ثمانية ملايين ريال.

واشار الى ان الادارة كلفت مسؤول/ة عن الميزانية التشغيلية في كل مكتب تعليم من مكاتب التعليم البالغ عددها 25 مكتباً للتعليم موزعة على احياء مدينة الرياض وعلى محافظات حريملاء ورماح وثادق وضرما والمزاحمية. ويتولى المسؤول/ة عن الميزانية التشغيلية في المكتب التواصل والتنسيق مع المدارس حول وصول الميزانية. وأي ملاحظات لهم او حولها.

وأضاف انه سيتم ايداع بند النظافة والبالغ قرابة سبعة ملايين ريال في حسابات قادة المدارس ثم في منتصف الاسبوع المقبل، ايداع بند النشاط و بنهاية الاسبوع ايداع بند الصيانة الطارئة.

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