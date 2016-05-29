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إعلان نتائج الترشيح النهائي على ١٨٩٤ وظيفة إدارية الأسبوع المقبل

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إعلان نتائج الترشيح النهائي على ١٨٩٤ وظيفة إدارية الأسبوع المقبل إعلان نتائج الترشيح النهائي على ١٨٩٤ وظيفة إدارية الأسبوع المقبل

حمد المنيف

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد بن إبراهيم المنيف أن إعلان نتائج الترشيح النهائي للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ( الوظائف الإدارية) للرجال والنساء خلال الأسبوع المقبل، وأشار المنيف إلى أن وزارة الخدمة المدنية دعت مؤخرا (1894) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام المعلن عنها في تاريخ 1437 6-30 هــ على موقع الوزارة الإلكتروني لمراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله من بيانات على نظام جدارة مع ما لديهم من الوثائق الأصلية.

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