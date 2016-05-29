تقرير في الجول - 11 رقما من نهائي دوري الأبطال.. تاج زيدان ورقم سلبي لرونالدو

توج ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتليتكو مدريد في النهائي بركلات الترجيح. تتويج جاء معه 11 رقما مميزا في النهائي.

نهائي مُثير ورائع انتهى بفوز ريال مدريد على أتليتكو 5-3 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1. (طالع التفاصيل)

ويقدم FilGoal.com أبرز 11 رقما من نهائي دوري الأبطال.

1- زيدان أصبح أول مدرب فرنسي يفوز بدوري أبطال أوروبا.

2-زيدان هو ثاني مدرب في تاريخ ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب (2002، 2016). الأول كان الأرجنتيني ميجيل مونوز الذي حقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات كلاعب (1956، 1957، 1958) ومرتان كمدرب (1960، 1966).

3- زين الدين زيدان أصبح المدرب السابع الذي يتوج بدوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب. انضم لقائمة تضم (ميجيل مونوز، جيوفاني تراباتوني، يوهان كرويف، كارلو أنشيلوتي، فرانك ريكارد، بيب جوارديولا).

4- سيرخيو راموس أصبح أول مدافع إسباني يسجل في نهائيين أوروبيين مختلفين، سجل هدف التعادل في 2014 وهدف التقدم في 2016.

5- كريستيانو رونالدو لا يسجل مطلقا على ملعب سان سيرو في دوري أبطال أوروبا، 5 مباريات = 0 هدف.

6- البطولة هي الـ11 لمدينة مدريد من أصل 17 نهائي (14 ريال + 3 أتليتكو) لتنفرد بصدارة المدن المتوجة بدوري أبطال أوروبا متفوقة على مدينة ميلان التي أحرز قطباها ميلان وإنتر 10 بطولات. 7 للأول و3 للثاني. كما أصبح ريال مدريد الأكثر وصولًا للمباراة النهائية.

7- يانيك كاراسكو جناح أتليتكو مدريد هو أول بلجيكي يسجل في نهائي دوري الأبطال.

8- خوانفران لاعب أتليتكو مدريد أصبح أول مدافع يصنع هدف في نهائيين مختلفين لدوري أبطال أوروبا.

9- ريال مدريد يفوز بضربات الجزاء لأول مرة في دوري أبطال أوروبا. وصل لركلات الترجيح مرة واحدة عام 2012 أمام بايرن ميونيخ وخرج أمام الفريق البافاري من الدور قبل النهائي.

10- ريال مدريد احتفظ خرج بشباك نظيفة في 10 مباريات في البطولة هذا الموسم ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم أرسنال عام 2006.

11- النهائي هو الـ11 الذي يتم حسمه بركلات الترجيح في تاريخ دوري أبطال أوروبا.