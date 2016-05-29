أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو: طلبت من زيدان تسديد الركلة الخامسة

Google+ Print
رونالدو: طلبت من زيدان تسديد الركلة الخامسة رونالدو: طلبت من زيدان تسديد الركلة الخامسة

(إفي): طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان تسديد ركلة الترجيح الخامسة في نهائي دوري الأبطال اليوم الذي امتد لوقت اضافي وحسم بركلات الترجيح (5-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لمثله أمام أتليتكو مدريد.

وقال كريستيانو في تصريحات تليفزيونية لقناة (أنتينا 3) "كانت لدي رؤية. آمنت بأنني سأسجل ركلة الترجيح التي ستمنحنا الفوز ولهذا طلبت من زيدان أن يجعلني أسدد خامسا".

وأضاف "أنا سعيد للغاية بالتتويج بثالث لقب لي في بطولة دوري الابطال. انه لقب خاص للغاية. الجمهور وقف بجانبنا وهذه لحظات رائعة".

وأهدى رونالدو اللقب لمدربه زين الدين زيدان.

وصرح "زيدان قام بعمل رائع ويستحق هذا اللقب".

وواصل ريال مدريد تمديد أسطورته الأوروبية حيث يعد هذا اللقب الحادي عشر له في بطولة دوري الأبطال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع