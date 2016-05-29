رونالدو: طلبت من زيدان تسديد الركلة الخامسة

(إفي): طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان تسديد ركلة الترجيح الخامسة في نهائي دوري الأبطال اليوم الذي امتد لوقت اضافي وحسم بركلات الترجيح (5-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل بهدف لمثله أمام أتليتكو مدريد.

وقال كريستيانو في تصريحات تليفزيونية لقناة (أنتينا 3) "كانت لدي رؤية. آمنت بأنني سأسجل ركلة الترجيح التي ستمنحنا الفوز ولهذا طلبت من زيدان أن يجعلني أسدد خامسا".

وأضاف "أنا سعيد للغاية بالتتويج بثالث لقب لي في بطولة دوري الابطال. انه لقب خاص للغاية. الجمهور وقف بجانبنا وهذه لحظات رائعة".

وأهدى رونالدو اللقب لمدربه زين الدين زيدان.

وصرح "زيدان قام بعمل رائع ويستحق هذا اللقب".

وواصل ريال مدريد تمديد أسطورته الأوروبية حيث يعد هذا اللقب الحادي عشر له في بطولة دوري الأبطال.