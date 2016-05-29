ريال مدريد وإشبيلية وجها لوجه من جديد في السوبر الأوروبي

(إفي): بعد تتويجه اليوم السبت بلقبه الحادي عشر في دوري الأبطال، سيلتقي ريال مدريد مجددا مع مواطنه إشبيلية، بطل الدوري الأوروبي، في كأس السوبر الذي سيقام يوم 9 أغسطس المقبل على ملعب "لاركندال" بمدينة تروندهايم النرويجية.

وكان الفريقان قد التقيا من قبل في المباراة النهائية قبل عامين وفاز حينها الفريق الملكي بثنائية نظيفة.

وتوج ريال مدريد باللقب الحادي عشر في تاريخه اليوم على حساب مواطنه أتليتكو مدريد بركلات الترجيح (5-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).

بينما توج الفريق الأندلسي بالدوري الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعدما تغلب في المباراة النهائية على ليفربول الإنجليزي بنتيجة (3-1).

وتوج الفريق الملكي باللقب مرتين عامي 2002 ، أمام فينورد الهولندي، و2014 على حساب إشبيلية.

بينما خسر اللقب في مناسبتين أيضا عامي 1998 أمام تشيلسي الإنجليزي و2000 أمام جالاتاسراي التركي.

في المقبل، توج الفريق الأندلسي باللقب الوحيد له في عام 2006 عندما تغلب على برشلونة بثلاثية نظيفة، وكان ذلك تحت قيادة المدرب المخضرم خواندي راموس.

بينما خسر اللقب في ثلاث مناسبات أعوام 2007 و2014 و2015 أمام كل من ميلان الإيطالي ومواطناه ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، وكانت أخر نسختين تحت قيادة المدرب الحالي أوناي إيمري.