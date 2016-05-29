أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. القبض على عاطلين بحوزتهما 23 ألف و800 قرص مخدر بمطروح

Google+ Print
بالصور.. القبض على عاطلين بحوزتهما 23 ألف و800 قرص مخدر بمطروح بالصور.. القبض على عاطلين بحوزتهما 23 ألف و800 قرص مخدر بمطروح
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة مرسى مطروح والقوة المرافقة لهم، المعينين بخدمة نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح من ضبط عاطلين من مركز دشنا بمحافظة قنا، وبحوزتهما 23 ألف و800 قرص مخدر.

وتلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "عبد الناصر م ع ق" عاطل، مقيم بمركز دشنا فى محافظة قنا- و"سليم ت ع ح" عاطل، مقيم بذات العنوان، وبحوزتهما 23 ألف و 800 قرص لعقار التامول المخدر أثناء استقلالهما إحدى سيارات الأجرة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح، تمهيداً للعرض على النيابة العامة.

مضبوطات (1)

مضبوطات (2)

مضبوطات (3)

مضبوطات (4)

مضبوطات (5)


>ضبط عاطل بحوزته 26 قطعة حشيش وسلاح أبيض فى سيدى عبد الرحمن بمطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365