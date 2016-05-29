بالصور.. القبض على عاطلين بحوزتهما 23 ألف و800 قرص مخدر بمطروح

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة مرسى مطروح والقوة المرافقة لهم، المعينين بخدمة نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 20 شرق مدينة مرسى مطروح من ضبط عاطلين من مركز دشنا بمحافظة قنا، وبحوزتهما 23 ألف و800 قرص مخدر.

وتلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط "عبد الناصر م ع ق" عاطل، مقيم بمركز دشنا فى محافظة قنا- و"سليم ت ع ح" عاطل، مقيم بذات العنوان، وبحوزتهما 23 ألف و 800 قرص لعقار التامول المخدر أثناء استقلالهما إحدى سيارات الأجرة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح، تمهيداً للعرض على النيابة العامة.

ضبط عاطل بحوزته 26 قطعة حشيش وسلاح أبيض فى سيدى عبد الرحمن بمطروح