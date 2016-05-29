بيريز: نهدي اللقب إلى ضحايا العراق وهذا ما دار مع زيدان وقت التتويج

(إفي): تذكر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني يوم السبت وبعد التتويج بلقب دوري الأبطال مشجعي النادي الملكي الذين لقوا مصرعهم في بالعراق منذ أيام حيث قال "في تلك اللحظات المؤثرة أرغب في إهداء اللقب لضحايا العراق".

"نأسف من قلبنا لأنهم قاموا بشيء يتخطى حدود تشجيع ريال مدريد وهو نقل قيم النادي لأماكن تواجه صعوبات. كل حبي لمن يقفون مع ريال مدريد على الرغم من الأوضاع الصعبة".

وتحدث بيريز عن التتويج مؤكدا سعادته بتتويج فريقه بلقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه، معربا عن قناعته بأن خصمه ومواطنه أتلتيكو مدريد سيتوج بالـ"تشامبيونز" مستقبلا.

وقال فلورنتينو "أرغب في بث رسالة للفريق الجار والصديق وهي أنهم في السنوات الأخيرة أظهروا مستواهم. أشعر ببعض الأسى بسبب المجهود الذي قاموا به وعدم تمكنهم من الفوز. ولكن لدي قناعة بأنهم سيتمكنوا مستقبلا من التتويج بلقب دوري الأبطال".

وكشف الرئيس عن الحوار الذي دار بينه ومدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان أثناء تسلم الكأس حيث قال "بالنسبة لي وريال مدريد زيدان كان هاما لأن وصوله غير التاريخ في 2001. في تلك اللحظة بدوري الأبطال (التاسعة عام 2002) قال لي (لقد حققتها) واليوم كرر نفس العبارة".

وردا على سؤال بخصوص إذا ما كان لقب دوري الأبطال أهم من ثنائية الليجا والكأس أجاب "التشامبيونز شيء يسري في عروقنا. أنها الأكثر أهمية بالنسبة لنا فكل العالم يراك لهذا نحن نحبها".