أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. شعبان عبد الرحيم: أحمد الطيب قلل منى وسأرد بـ"أغنية للأهلى"

Google+ Print
بالفيديو.. شعبان عبد الرحيم: أحمد الطيب قلل منى وسأرد بـ"أغنية للأهلى" بالفيديو.. شعبان عبد الرحيم: أحمد الطيب قلل منى وسأرد بـ"أغنية للأهلى"
أعرب الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، عن استيائه الشديد من المعلق أحمد الطيب، مؤكداً أن ما قام به الأخير أثناء تعليقه على مباراة الزمالك، تُعد إهانة لشخصه، وغير راضً عنها.

كان الطيب، أثناء تعليقه على مباراة الزمالك وإنبى الخميس الماضى، قال إن جمهور الأهلى يضم عبد الباسط حمودة وسعد الصغير، بينما يُشجع الزمالك ومحمد منير وهانى شاكر، وتسبب هذا فى هجوم أحمد شوبير ضده ليتم إيقافهما لنهاية الموسم الكروى الحالى ومنعهما من الظهور على القناة.

وأوضح شعبان عبد الرحيم، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أنه كان ينبغى على أحمد الطيب عدم الزج باسمه والتقليل من شأنه ومقارنته بالمطربين محمد منير وعمرو دياب وهانى شاكر، مؤكداً أن له جمهوره العريض، مشيراً إلى أن حديث الطيب أثناء تعليقه على لقاء الزمالك يثبت أنه يريد الإهانة والتقليل من شأنه.

وأكد المطرب الشعبى أنه سيخصص "أغنية" للنادى الأهلى وجمهوره، بعد أن تعمد الطيب التقليل منه، وسيطلقها بالأسواق الفترة المقبلة.


>شوبير: أحمد الطيب ينفذ "مخطط قطرى" لزرع الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!