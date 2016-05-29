بالفيديو.. شعبان عبد الرحيم: أحمد الطيب قلل منى وسأرد بـ"أغنية للأهلى"

أعرب الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، عن استيائه الشديد من المعلق أحمد الطيب، مؤكداً أن ما قام به الأخير أثناء تعليقه على مباراة الزمالك، تُعد إهانة لشخصه، وغير راضً عنها.

كان الطيب، أثناء تعليقه على مباراة الزمالك وإنبى الخميس الماضى، قال إن جمهور الأهلى يضم عبد الباسط حمودة وسعد الصغير، بينما يُشجع الزمالك عمرو دياب ومحمد منير وهانى شاكر، وتسبب هذا فى هجوم أحمد شوبير ضده ليتم إيقافهما لنهاية الموسم الكروى الحالى ومنعهما من الظهور على القناة.

وأوضح شعبان عبد الرحيم، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أنه كان ينبغى على أحمد الطيب عدم الزج باسمه والتقليل من شأنه ومقارنته بالمطربين محمد منير وعمرو دياب وهانى شاكر، مؤكداً أن له جمهوره العريض، مشيراً إلى أن حديث الطيب أثناء تعليقه على لقاء الزمالك يثبت أنه يريد الإهانة والتقليل من شأنه.

وأكد المطرب الشعبى أنه سيخصص "أغنية" للنادى الأهلى وجمهوره، بعد أن تعمد الطيب التقليل منه، وسيطلقها بالأسواق الفترة المقبلة.

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