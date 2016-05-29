أغلى الكؤوس بين الأهلي الطامح لضمه للدوري والنصر الذي يسعى للعودة إلى منصات الذهب

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- المباراة الختامية على كأسه الغالي مساء اليوم الأحد، والذي سيجمع الأهلي بشقيقه النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عند الساعة التاسعة مساء.

ويتطلع فريق الأهلي للفوز بثنائية الدوري وكأس الملك، في حين يبحث النصر عن إنقاذ موسمه والفوز بلقب البطولة، من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وأيضا لمواجهة الأهلي مجدداً في مباراة كأس "السوبر"، ومن المتوقع أن يحمل اللقاء في طياته الندية والإثارة، إذ يعتبر اللقاء الثالث بينهما هذا الموسم بعد أن تواجه الفريقان في "دوري عبداللطيف جميل " مرتين فاز الأهلي في القاء الأول 4-2، وتعادلا في المواجهة الثانية 1-1.

وحسم الأهلي لقب "دوري عبداللطيف جميل" قبل نهايته بجولتين وسط منافسة شرسة من الهلال الذي جاء في وصافة الترتيب، وكان الأهلي قريباً من التفريط بلقب الدوري في مطلع الدور الثاني، كما خرج الفريق من دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

اجمالاً يعتبر موسم الأهلي ناجحا بعد التتويج بلقب الدوري، والوصول الى نهائي كاس ولي العهد ونهائي كأس الملك.

الأهلي توج بلقب المسابقة 12 مرة، 10 مرات بالنظام القديم ومرتين بالنظام الجديد، يسعى إلى تحقيق البطولة التي ارتبط اسمه بها للمرة 13 في تاريخه، وكان آخر فوز له في مايو 2012 امام النصر بنتيجة 4-1.

وبإمكان الأهلي أن يصبح أول فريق يحرز ثنائية الدوري والكأس للمرة الثانية في تاريخه بعد أن نجح في ذلك في عام 1978م مع المدرب البرازيلي ديدي.

ووصل الأهلي لهذا اللقاء بعد فوزه على الهلال في دور النصف نهائي 3-2، الفوز الليلة بالكأس سيكون اللقب الثالث للمدرب السويسري غروس مع الأهلي، منذ توليه المهمة في يونيو 2014م، واختار المدرب مدينة الدوحة لاقامة معسكر خارجي استعداداً لهذا اللقاء ولعب الاهلي مباراة ودية امام منتخب قطر العسكري وانتهت بالفوز 5-3 عن طريق ركلات الترجيح بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل 2-2، وتشهد قائمة الأهلي عودة المدافع معتز هوساوي الذي تعافى من الاصابة التي لحقت به في اللقاءات الأخيرة، ويظل لاعب الوسط مصطفى بصاص الغائب الوحيد عن القائمة الخضراء بداعي الاصابة.

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ولدى المدرب السويسري العديد من الأسماء القادرة على حسم المواجهة، وتكمن قوة أصحاب الضيافة في خط الوسط الذي يتواجد فيه تيسير الجاسم واليوناني فيتفا وسلمان المؤشر وفي خط المقدمة يتواجد المهاجم السوري عمر السومة.

أما فريق النصر فلم يكن موسمه ناجحاً بعد أن احتل الفريق المركز الثامن في الدوري ولم يحقق الفوز الا في سبعة لقاءات فقط وخسر ثماني مواجهات وتعادل في 11 لقاء، وايضا ودع دوري ابطال اسيا، وظهور النصر بمستوى فني باهت له اسباب من بينها غياب اللاعبين عن مستوياتهم المعروفة التي ظهرت في الموسمين الماضيين وايضا تغيير المدربين حتى تم الاستقرار على الاسباني كانيدا الذي يشرف على الفريق للمرة الثانية خلال موسمين، ومن ابرز العوامل التي قد تؤثر على الفريق في هذا اللقاء الاستقالة التي تقدم بها رئيس النادي قبل اسابيع عدة وأن لقاء الليلة سيكون الأخير له مع النادي، ويريد النصراويون التغلب على جميع الظروف والفوز باللقب بعد أن فاز فيه الفريق الأصفر في سبع مرات سابقة، وسعى النصراويون في الفترة الماضية لاعداد الفريق لهذا اللقاء بشكل جيد من خلال المعسكر الخارجي الذي اقيم في جمهورية مصر العربية ولعب خلاله مباراة ودية واحدة مع الانتاج الحربي وانتهت بالتعادل 2-2.

النصر تمكن من الوصول الى هذا اللقاء بعد التغلب على الاتحاد في دور النصف نهائي 3-1، ويطمح اليوم في الحاق الأهلي بجاره، ويفتقد النصر جهود لاعب المحور ابراهيم غالب بسبب الإصابة، في الوقت الذي يعول فيه الفريق على تألق المهاجم نايف هزازي.

ولدى الاسباني كانيدا عدد من الاسماء الهامة التي يعول عليها الكثير مثل قائد الفريق حسين عبدالغني وثلاثي الوسط عبدالعزيز الجبرين وأحمد الفريدي والبولندي ادريان والمهاجمين محمد السهلاوي ونايف هزازي.

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