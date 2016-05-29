رئيس أرامكو: لدينا موافقات بنكية لإصدار سندات.. لاستعمالها وقت الحاجة

في لقاء اتسم بالشفافية والوضوح وضع رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير مديريها التنفيذيين م. أمين الناصر النقاط على الحروف للكثير من الاستفسارات التي تدور في الاوساط الاقتصادية، وكشف عن توجهات الشركة في الفترة المقبلة فترة ماقبل الطرح للاكتتاب وفترة مابعد الطرح، حيث استضافت الشركة في مقرها بالظهران نهاية الأسبوع المنصرم، وفداً من وسائل الإعلام المحلية اجتمع برئيس الشركة ونوابه وكبار المديرين التنفيذيين، تبين من خلاله أن قيادي ارامكو متفائلين كثيراً بمستقبل الشركة ونجاح خطوة طرحها للاكتتاب العام في أسواق المال، حيث أجابوا خلال اللقاء الذي امتد لساعات طويلة عن كل الأسئلة والاستفسارات الإعلامية دون تحفظ، وعرضوا تقارير مرئية للإعلاميين عن كل إدارات الشركة، كما فتحوا الباب على مصراعيه لكاميرات وسائل الإعلام التي تجولت في أقسام الشركة وإدارتها دون قيود.

واتضح لنا من خلال طريقة إدارة م. الناصر لوقائع المؤتمر الصحفي الذي بدئ في تمام الساعة الثامنة صباحاً والإجابة على استفسارات الإعلاميين كيف تدار هذه الشركة العملاقة وكيف استطاعت تحقيق هذه النجاحات المتوالية منذ إنشائها، فالناصر من خلال رده على استفسارات الإعلاميين كان ملماً بكل إدارات الشركة وأدق تفاصيلها، إلا أنه وبعد الانتهاء من إجابته عن السؤال المطروح يبدأ في توسيع دائرة السؤال لمدير الإدارة المعنية بتفاصيل أكثر تغني السائل، إضافة إلا أن بعض الإيجابيات تأتي من خلال نقاش مباشر أمام الإعلاميين بين الرئيس ونوابه وكبار التنفيذيين في الشركة.

وقال م. الناصر إن أرامكو شركة منظمة منذ إنشائها تصدر قوائمها المالية سنوياً وتعرضها للحكومة ولمجلس إدارتها، وأنها ستعلن عن قوائمها لملاك أسهمها بعد طرحها للاكتتاب الذي شكلت له فرق عمل من أبناء الشركة يعملون على إنهاء متطلبات الطرح، وذكر أنه وبمجرد إنهاء فرق العمل لأعمالهم في متطلبات الطرح، ستعرض على المجلس الأعلى لأرامكو برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحديد وقت الطرح وطريقته، بما في ذلك دراسة القيمة السعريه، وتحديد موقع الطرح محليا أو عالميا.

كما نفى الناصر الأحاديث التي تقول إن ثمة عوائق أمام الطرح المزدوج في السوق المحلية والعالمية وقال لا عوائق إدارية أو قانونية أمام طرح أسهم الشركة في السوق العالمية أو المحلية، وعن التقارير التي تقول أن ارامكو ستطرح سندات للاقتراض بيًن أن الشركة بالفعل خاطبة بنوكاً عدة واستوفت شروط تلك البنوك لطرح سندات كإجراء احتياطي تعمله كل الشركات لتكون جاهزة في حالة الإحتياج لطرح سندات لافتا إلى عدم حاجتهم في ارامكو لأي عملية إقراض في الوقت الحالي، مستدلاً بأن الشركة لم تتأثر بنزول أسعار البترول وأن تكلفة إنتاج البرميل تعتبر الأقل سعرا والأكثر فعالية على مستوى العالم، كم بين أن الأسابيع القليلة القادمة سيبدؤون في رفع الطاقة الإنتاجية لحقل شيبة النفطي لتصل إلى مليون برميل يومياً على أن تصل إلى ١.٢ مليون برميل يوميا مع المكثفات مستقبلاً، وهذا يعادل إنتاج بعض الدول، وفيما يتعلق بالأنباء التي تقول أن الشركة ستقلل من موظفيها قال لن نحتاج لإعادة هيكلة الشركة الحالية كما أننا لن نسرح أحداً من موظفينا بسبب طرح الشركة للاكتتاب في أسواق المال أو بسبب انخفاض أسعار البترول كما فعل غيرنا من الشركات، مشدداً على أن ارامكو تعتبر الإستثمار في مواردها البشرية أحد أهم أسباب نجاحها.

لا عوائق أمام الطرح المزدوج في السوق المحلية والعالمية

استثمارات خارجية

وعن استثمارات الشركة قال الناصر إن هناك استثمارات للشركة في أوروبا وأنهم متوسعين في هذا الأمر وأنهم يدرسون الدخول في سوق محطات توزيع الوقود داخل المملكة والدخول في شراكات لتنمية قطاع خدمات محطات الوقود خاصة على الطرق السريعة معرباً عن سعادته بما يشهده القطاع من دخول شركات مُنظَمة مؤخرا، كما آشار إلى أنه هدفهم الذي اقتربوا من تحقيقه هو أن تصبح الشركة أكبر شركة عالمية متكاملة في عام ٢٠٢٠، وأنهم يعملون على مشروع بالمشاركة مع شركة النقل البحري في مدينة رأس الخير على ساحل الخليج العربي لإنتاج وتصنيع السفن والبواخر التجارية وناقلات النفط ومنصات استخراج النفط من البحر برأس مال يبلغ 6 مليارات دولار بينما ساهمت الحكومة فيه بـ٣.٥ مليار دولار مشيرًا إلى أن المشروع الذي سينتهي في العام 2021 سيوفر للاقتصاد السعودي 14 مليار ريال سنويًا

نستخدم 14 مليون برميل يوميا

من مياه البحر

ولفت م. الناصر إلى أن أرامكو تستخدم 14 مليون برميل يومياً تستخدمها في انتاج البترول نافياً ان تكون من المياه الجوفية وإنما مياه البحر المحلاة التي تنتج منها ارامكو ١٠ ملايين برميل يوميا، كما بين أن الشركة تحرص على حماية الموارد الطبيعية للمملكة وأنهم بصدد إطلاق نحو ٨ ملايين سمكة صغيرة لتعزيز الحياة الفطرية، مبيناً أن أرامكو لا تألوا جهداً على مستوى الخدمة الاجتماعية وأن مساهمتها في هذا الجانب واضح للجميع.

وفي تقرير مرئي عن براءات الإختراع التي حققتها ارامكو حيث حققت المركزالرابع بين شركات الطاقة العالمية وهذا المستوى يعتبر مستوى متقدم ونأمل أن تتقدم الشركة بشكل أفضل في هذا العام بشكل أفضل من العام الماضي. مع العلم أن جميع براءات الاختراع جميعها مسجلة في مركز براءات الاختراع الأمريكي.

وفيما يخص القضايا المرفوعة ضد الشركة قالت ارامكو أن عدد القضايا المنظورة أو القضايا التي انتهت في المحاكم السعودية في العام 2015 تراوحت بين 150 الى 200 بعضها يتعلق بمحجوزات ارامكو من الاراضي ودعاوي أخرى، بينما لم تتجاوز القضايا المرفوعة خارج المملكة 10 قضايا أغلبها يتعلق بقضايا عمالية، وعددها قليل مقارنة بأعمال الشركة.

التجول في إدارات أرامكو وأقسامها

وبعد الانتهاء من وقائع المؤتمر الصحفي تجول الوفد الإعلامي في أكثر إدارات الشركة أهمية، والتقوا خلالها بالعاملين في تلك الإدارات وأطلعوا على آلية سير العمل وبيئة النجاح المحفزة للموظفين.

غرفة التحكم في إمدادات النفط

وتعتبر هذه الغرفة واحدة من أهم الأقسام في شركة أرامكو إن لم تكن الأهم، فهي مطبخ العمليات التي يدار من خلالها العمل في معامل الشركة، ومن خلالها يتم التحكم في « برميل « النفط منذ استخراجه وحتى بيعه في الأسواق الداخلية أو الخارجية، حيث يستطيع الموظف الذي يعمل في هذه الغرفة من إعطاء الأوامر للمعامل المنتشرة في أنحاء المملكة، وتستطيع الشركة من خلال هذه الغرفة تحديد كميات الإنتاج اليومية والشهرية والسنوية في كل معمل، ومراقبة سير العمل بأدق تفاصيله من خلال الشاشات الضخمة والأجهزة المتطورة جداً، وما يبعث بالفخر هنا أن هذه الغرفة تدار بكوادر سعودية 100% مدربة تدريباً عالياً.

تفاؤل كبير بين قياديي أرامكو بمستقبل الشركـة بعـد طـرحهـا للاكـتـتـاب

مركز عمليات التوجيه الجيولوجي

وفي هذه الغرفة التي تم استحداثها في العام 2005 يتم التحكم آلياً وعبر الأقمار الصناعية في أبار النفط وفي عمليات الحفر في الآبار أفقياً، فحتى زيارتنا لهذا المركز استطاع أن يتحكم في 370 بئراً منذ مطلع العام الجاري 2016، كما يستطيع المركز الذي يعمل لمدة 24 ساعة بنظام الورديات أن يتحكم في 90 بئراً في نفس الوقت، حيث يستطيع الموظفين من خلاله توجيه جهاز الحفر بشكل لحظي ومباشر، وبفضل اجهزته الجيولوجية المتطورة يقوم العاملين في المركز بجمع المعلومات الجيولوجية للبئر واتخاذ القرار المناسب في طريقة وكيفية الحفر، كما أن بمقدور هذا المركز تحديد مكامن البترول والغاز في باطن الأرض بعمق يصل إلى 5000 قدم، ونفذ أحد المهندسين العاملين بالمركز عملية توجيه مباشرة لإحدى الحفارات أمام الإعلاميين، وبالإضافة إلى قدرة المركز على القيام بالأعمال الجيولوجية والتحكم بها بضغطة زر فإنه يساهم في تقليل تكاليف الحفر بنسبة بنسبة تصل إلى 50 %.

لن نسرح أحداً من موظفينا ولن نحتاج لهيكلة الشركة بسبب الاكتتاب

مركز التدريب الرئيسي بالشركة

وفي هذا المركز يتم تقديم 430 دورة تدريبية سنوياً لموظفي ارامكو الذين هم على رأس العمل أو الموظفين الذي تستقطبهم الشركة من خلال الجامعات والمعاهد حيث يصل عدد المستفيدين من هذا المركز 7000 متدرب سنوياً، واشتملت جولة الإعلاميين داخل المركز على غرفة محاكاة لحفًار بترول مقارب لما هو علية في البيئة العملية على ارض الواقع، إضافة إلى جولة إلكترونية ثلاثية الأبعاد في باطن أرض حقل شيبة بينت التقنية المتطورة التي يستخدمها المركز في إيصال المعلومة للمتدربين بدقة كبيرة.

وحضر اللقاء عدد كبير من مسؤولي أرامكو من بينهم نبيل المنصور المستشار العام لأرامكو وناصر النفيسي نائب الرئيس، ومعتصم المعشوق نائب الرئيس للمشاريع، ، أحمد الخويطر نائب الرئيس الأعلى للتقنية، وياسر مفتي نائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة بالنيابة، هدى الغصن المدير التنفيذي لعلاقات الموظفي.

جانب من الحضور الإعلامي ويظهر الزميلان خالد العويد ومحمد سعد

الإعلاميون في لقطة جماعية مع الرئيس الناصر ونوابه

المهندس الناصر كان شفافاً في إجاباته

نائب رئيس أرامكو ناصر النفيسي يتحدث للزميل خالد العويد

غرفة التحكم في إمدادات البترول وهي من أهم الأقسام بالشركة

أحد المهندسين يطلع الإعلاميين على مركز عمليات التوجيه الجيوليجي

تجربة الدخول في أعماق الأرض بتقنية الأبعاد الثلاثة في مركز التدريب

مسؤولة مركز التدريب توضح كيفية تدريب موظفي الشركة