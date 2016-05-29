كلب يعقر 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بالمحلة

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال بجروح بعدما عقرهم كلب ضال بمنطقة سوق اللبن أول المحلة بمحافظة الغربية، وتم على الفور نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من مستشفى المحلة العام بوصول كل من "على عبد الناصر 7سنوات ، محمد أبو العنين 7 سنوات ، اسلام الخياط 23سنة ، محمد على عبد المعطى 22 سنة، وطفلة جارٍ التعرف عليها" مصابين بجروح متعددة بعد أن هاجمهم كلب مسعور وأحدث ما بهم من إصابات، وطارد الأهالى الكلب وتمكنوا من قتله، تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

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