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بالفيديو والصور..عرض "عاشقين ترابك" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

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بالفيديو والصور..عرض "عاشقين ترابك" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية بالفيديو والصور..عرض "عاشقين ترابك" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية
استضاف مساء اليوم السبت فرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى، العرض المسرحى "عاشقين ترابك"، تأليف ياسر علام، فكرة وإخراج محمد الشرقاوى.

وقال الفنان ماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية إن العرض المسرحى بدأت فعاليات اليوم السبت وتستمر حتى 3 يونيو المقبل على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

تدور أحداث العرض خلال المرحلة الثانية من سنوات الثورة حتى ثورة 30 يونيو وذلك فى إطار كوميدى سياسى ساخر، العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، من بطولة وائل مصطفى، أحمد الفقى، منة الفيومى، نوال العدل، هبة عصام، سيد شحاتة، أمير عز، محمد سمير، أحمد زكريا، استعراضات محمد عاطف، موسيقى محمد زكى، ملابس هدى السحينى، إضاءة عز حلمى.


>عرض عاشقين ترابك (1)

عرض عاشقين ترابك (2)

عرض عاشقين ترابك (3)

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مصر 365

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