أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية بمناسبة رمضان

Google+ Print
بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية بمناسبة رمضان بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية بمناسبة رمضان
افتتح اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، عددا من معارض السلع الغذائية لبيع المنتجات الغذائية بحى شرق شبرا الخيمة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وبحضور الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب بشبرا الخيمة غرب والمهندس عبد السلام الخضراوى، عضو مجلس النواب بشبرا الخيمة شرق، والدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ، واللواء بلاسى فتحى رئيس حى شرق والمحاسب علاء النادى رئيس حى غرب والمهندس محمد محمود مساعد رئيس حى غرب.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة القليوبية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار عن طريق طرح السلع الأساسية والسلع الرمضانية للمواطنيين بأسعار مناسبة تناسب احتياجاتهم وظروفهم وتفقد محافظ القليوبية المعارض،وما تضم من أجنحة تعرض السلع الأساسية و"ياميش رمضان" بأسعار مخفضة عن سعر السوق، وأشاد فرحات بما شاهده فى أجنحة المعرض من توافر كل السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة تلبى احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة.

وأكد المحافظ أن المعرض يعكس إيمان بأن على رأس أولوياتها الحفاظ على السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطن، منها خصوصا مع حلول شهر رمضان الكريم.

وعقب افتتاح المعرض أقبل المواطنون على شراء السلع الأساسية واللحوم التى تباع بسعر 50 جنيها للكيلو كما يباع كيلو الأرز بـ5 جنيهات، وبالنسبة لياميش رمضان فيبدأ البلح من 3 جنيهات للكيلو إلى 12 جنيها والزبيب بـ30 جنيها للكيلو وقمر الدين يبدأ من 6 جنيهات للكيلو حتى 20 جنيها، كما تم عرض المسلى الكيلو 8 جنيهات والدقيق بسعر 3.5 جنيه للكيلو كما تراوح سعر الزيت من 9 إلى 10 جنيهات للعبوة 1 لتر.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه سيتم افتتاح معرضين آخرين بمدينة القناطر الخيرية وشبرا الخيمة غرب كما سيتم خلال الأسبوع المقبل افتتاح معارض أخرى بمدينة كفر شكر وطوخ والخانكة.

محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية (1)

محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية (2)

محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية (3)

محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية (4)

محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية (5)

محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية (6)


>- محافظ القليوبية يناقش إنشاء إدارة لخدمة المواطنين والمستثمرين إلكترونيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة