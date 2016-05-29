بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح عددا من المجمعات الاستهلاكية بمناسبة رمضان

افتتح اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، عددا من معارض السلع الغذائية لبيع المنتجات الغذائية بحى شرق شبرا الخيمة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية، وبحضور الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب بشبرا الخيمة غرب والمهندس عبد السلام الخضراوى، عضو مجلس النواب بشبرا الخيمة شرق، والدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ، واللواء بلاسى فتحى رئيس حى شرق والمحاسب علاء النادى رئيس حى غرب والمهندس محمد محمود مساعد رئيس حى غرب.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة القليوبية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار عن طريق طرح السلع الأساسية والسلع الرمضانية للمواطنيين بأسعار مناسبة تناسب احتياجاتهم وظروفهم وتفقد محافظ القليوبية المعارض،وما تضم من أجنحة تعرض السلع الأساسية و"ياميش رمضان" بأسعار مخفضة عن سعر السوق، وأشاد فرحات بما شاهده فى أجنحة المعرض من توافر كل السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة تلبى احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة.

وأكد المحافظ أن المعرض يعكس إيمان الحكومة بأن على رأس أولوياتها الحفاظ على أسعار السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطن، منها خصوصا مع حلول شهر رمضان الكريم.

وعقب افتتاح المعرض أقبل المواطنون على شراء السلع الأساسية واللحوم التى تباع بسعر 50 جنيها للكيلو كما يباع كيلو الأرز بـ5 جنيهات، وبالنسبة لياميش رمضان فيبدأ البلح من 3 جنيهات للكيلو إلى 12 جنيها والزبيب بـ30 جنيها للكيلو وقمر الدين يبدأ من 6 جنيهات للكيلو حتى 20 جنيها، كما تم عرض المسلى الكيلو 8 جنيهات والدقيق بسعر 3.5 جنيه للكيلو كما تراوح سعر الزيت من 9 إلى 10 جنيهات للعبوة 1 لتر.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه سيتم افتتاح معرضين آخرين بمدينة القناطر الخيرية وشبرا الخيمة غرب كما سيتم خلال الأسبوع المقبل افتتاح معارض أخرى بمدينة كفر شكر وطوخ والخانكة.

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