"الاغتراب" يمنع 4 آلاف معلمة فائزة بمسابقة الـ"30 ألفا" من استلام عملهن

أعلنت مئات المعلمات ممن تضمنتهم مسابقة الـ 30 ألف معلم التى اعتمدت من وزارة التربية والتعليم بالعام الماضى، أن هناك ما يقرب من 4 آلاف معلمة لم تتسلم العمل بسبب تعيينهن خارج محافظتهن، وحالت ظروفهن الأسرية دون استلام العمل، وتجدد لديهن الأمل فى استلام العمل من جديد بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى بإعادة المعلمات المغتربات إلى محافظتهن وتسكين من لم يتسلموا العمل.

وقالت أميرة أحمد من الدقهلية إننا من الفائزات فى مسابقة 30 ألف معلم ولكن أجبرتنا الوزارة على عدم استلام العمل بسبب الاغتراب وبعد المسافة بعد بهدلة عام كامل بسبب اختبارات فى غاية الصعوبة، وكلنا من الحاصلات على تقديرات جيد جدا وبعد أن أعلن الوزير عن حل مشكلة الاغتراب وعودة السيدات، وطلب من المتخلفات عن التعيين تقديم أوراقهن للوزارة توجهنا للوزارة لتقديم أوراقنا، ولكن فوجئنا أن المسئولين قالوا: "دى تصريحات وكلام تليفزيون ومعندناش تعليمات نتعامل معاكم".

وقالت سمر الجمال من دمياط أن مسابقة الـ 30 ألف معلم تنقسم إلى 15 ألف تم تسكينهم داخل محافظاتهم و15 ألف خارج محافظاتهم، منهم 12 ألف سيدات و3 الاف رجال، وأضافت أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم أعلن عن عودة 12 ألف معلمة إلى محافظتها، فى الوقت الذى لم تتسلم فيه 4 آلاف معلمة العمل أساسا بسبب سوء التوزيع المتعمد من الوزارة.

مؤكدة أنه من المفترض أن يكون الرقم المعلن عنه أمام الرأى العام هو عودة 8 آلاف معلمة وطالبت بحل المشكلة من أجبرتهم الوزارة على عدم تسلم عملهم، بسبب سوء التوزيع المتعمد وتسكينهم بمحافظات بعيدة جدا عن محل إقامتهم.

وأضافت مروة على من دمياط أنها من المتقدمات لشغل وظيفة من المعلن عنها وان محل إقامتها بدمياط ولكن التسكين فى العمل محافظة قنا، وطالبت وزير التربية والتعليم التدخل لحسم هذا الجدال الدائر وتكليف المسئولين بالوزارة باستلام الأوراق مننا لأنه آخر فرصة لنا لاستلام العمل والتسكين بمحافظاتنا.

وقالت رنا إبراهيم - من محافظة الإسكندرية وتم تسكينها فى مرسى مطروح - إننا لم نتقدم بأوراق استلامنا العمل بسبب بعد المسافة والغربة وان الوزير فتح باب الأمل أمامنا ولابد أن ينصفنا ويقف بجانبنا، أضافت أنه لم يعد أمامنا وقت لتسليم الأوراق بالوزارة بعد أن حدد الوزير نهاية الشهر الجارى آخر موعد لاستلام الأوراق، ولا يوجد مسئول واحد نتعامل معه لحل مشاكلنا.

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