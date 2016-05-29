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أشهر 10 معتقدات خاطئة عن العناية بالأسنان

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أشهر 10 معتقدات خاطئة عن العناية بالأسنان أشهر 10 معتقدات خاطئة عن العناية بالأسنان
يسعى الكثيرون للاحتفاظ بألوان أسنانهم كما كانت عليه قبل أن تلوثها فضلات الأطعمة، بيضاء ناصعة لا يعكر صفو بياضها شىء، وفى إطار السعى لذلك المظهر الجميل الجذاب نبت عدد من المعتقدات الخاطئة المتعلقة بغسيل الأسنان أوردتها جميعا صحيفة "الديلى ميل "البريطانية، وأبرز الخرافات المتعلقة بغسيل الأسنان هى التالى:

1- الفرشاة الكهربائية: نوع من أنواع التقنيات الحديثة التى تساعد على غسيل الأسنان دون تحريك اليدين، وقد ثبت أن ضررها أكبر من نفعها.

2- المستحضرات المستخدمة للتبيض: مثل "البيكربونات" وبودرة التبيض وغيرها، وقد وجد أنها لا تسبب أى فارق ولا تبيض الأسنان.

3- غسيل الأسنان بالماء بكثافة عقب استخدام الفرشاة: وهى عادة خاطئة درج عليها كثير من الناس، فعادة ما يغسل الجميع أسنانهم بكمية رهيبة من الماء عقب استخدام الفرشاة والمعجون.

4- استخدام الفرشاة بعنف: يعتقد الكثيرون خطأ أن استخدام الفرشاة بشكل عنيف سيخلصهم من الفضلات بشكل أكبر.

5- استخدام المضمضة: المضمضة ليست مخصصة لغسيل الأسنان إذ تستعمل فقط للتخلص من البكتيريا.

6- إدخال خيط بين الأسنان: عادة خاطئة درأ عليها كثير من الناس وهى عادة لا تقدم ولا تؤخر ولا تفيد فى أى شىء.

7- غسيل الأسنان فى كل وقت: لن يفيد ذلك فى شىء فكل ما هو مطلوب أن تغسل أسنانك بعد الأكل.

8- استخدام معجون بلا فلورايد: وهى طريقة باتت أكثر شعبية، وهو أمر لا يبدو صحيا إلا فى اتجاه حماية اللثة، لكن الموضوع لا علاقة له بتسوس الأسنان.

9- الفرشاة الخشنة: لا تفيد فى أى شىء بالعكس يمكن أن تسبب ضررا للثة.

10 – غسيل الأسنان لمدة خمسة وأربعين ثانية: وهو معتقد يسيطر على بعض الناس إذ يظنون أن ذلك الوقت هو الأنسب لغسيل الأسنان مع أنه لا يوجد أى دليل على ذلك.


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