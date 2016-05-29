أشهر 10 معتقدات خاطئة عن العناية بالأسنان

1- الفرشاة الكهربائية: نوع من أنواع التقنيات الحديثة التى تساعد على غسيل الأسنان دون تحريك اليدين، وقد ثبت أن ضررها أكبر من نفعها.
2- المستحضرات المستخدمة للتبيض: مثل "البيكربونات" وبودرة التبيض وغيرها، وقد وجد أنها لا تسبب أى فارق ولا تبيض الأسنان.
3- غسيل الأسنان بالماء بكثافة عقب استخدام الفرشاة: وهى عادة خاطئة درج عليها كثير من الناس، فعادة ما يغسل الجميع أسنانهم بكمية رهيبة من الماء عقب استخدام الفرشاة والمعجون.
4- استخدام الفرشاة بعنف: يعتقد الكثيرون خطأ أن استخدام الفرشاة بشكل عنيف سيخلصهم من الفضلات بشكل أكبر.
5- استخدام المضمضة: المضمضة ليست مخصصة لغسيل الأسنان إذ تستعمل فقط للتخلص من البكتيريا.
6- إدخال خيط بين الأسنان: عادة خاطئة درأ عليها كثير من الناس وهى عادة لا تقدم ولا تؤخر ولا تفيد فى أى شىء.
7- غسيل الأسنان فى كل وقت: لن يفيد ذلك فى شىء فكل ما هو مطلوب أن تغسل أسنانك بعد الأكل.
8- استخدام معجون بلا فلورايد: وهى طريقة باتت أكثر شعبية، وهو أمر لا يبدو صحيا إلا فى اتجاه حماية اللثة، لكن الموضوع لا علاقة له بتسوس الأسنان.
9- الفرشاة الخشنة: لا تفيد فى أى شىء بالعكس يمكن أن تسبب ضررا للثة.
10 – غسيل الأسنان لمدة خمسة وأربعين ثانية: وهو معتقد يسيطر على بعض الناس إذ يظنون أن ذلك الوقت هو الأنسب لغسيل الأسنان مع أنه لا يوجد أى دليل على ذلك.
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