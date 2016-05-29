"ديلى ميل": التدخين يحجز 5 آلاف حالة بالمستشفيات فى إنجلترا يوميا

زادت حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالتدخين بنسبة 5% فى العقد الماضى بالمملكة المتحدة، وفى هذا السياق، كشف تقرير حديث نشر مؤخرا عبر صحيفة "الديلى ميل" أن هناك 5000 حالة حجز بالمستشفى يومياً، وهو ما يمثل 1.7 مليون حالة على مدى 12 شهراً.

وتشمل النتائج الرئيسية الأخرى للتقرير:

>• شكل التدخين 21% من مجموع وفيات الذكور (47 ألفا)، و13% للنساء (31 ألفا) فى عام 2014.

>• كانت حالات السرطان المرتبطة بالتدخين تمثل 159 ألف حالة، و69% منهم ذكورا.

>• كان عدد المدخنين الذين ذهبوا للمستشفى 2830 لكل 100 ألف حالة من السكان.

>• وتتميز مدينة لندن بأدنى معدل للمدخنين بها وهو 880 لكل 100 ألف نسمة.

>• المتزوجون الأقل عرضة للتدخين بمعدل 12% مقارنة مع 29% لغير المتزوجين.

>• المدخن المتوسط يشرب 11 سيجارة يوميا، وهو أدنى مستوى منذ بدء كتابة السجلات فى عام 1974.

>• فى عام 2015، كان هناك ما يقدر بـ2.2 مليون مستخدم للسيجارة الإلكترونية.

وقد أثبتت البحوث التى أجريت بالفعل على 21 مرضا ناجما عن التدخين، بما فى ذلك 12 نوعا من السرطان، وستة أنواع من أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكرى، ومرض الانسداد الرئوى المزمن [COPD]، والالتهاب الرئوى بما فى ذلك الأنفلونزا.

وأضاف الخبراء خلال التقرير أن التدخين يسبب حوالى 86% من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة، و80% من الوفيات الناجمة عن التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة، و17% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب.

- تعرفى على أسباب تعاطى ابنك للمخدرات.. وطرق حمايته منها

>

- دعوة لوقف بيع السجائر الثلاثاء القادم فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين