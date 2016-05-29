10 طرق تساعدك على علاج الانتفاخ

وفى هذا الإطار تقدم صحيفة "الديلى ميل" مجموعة من النصائح ذكرها خبراء التغذية يمكن أن تساعد على جعل غد أفضل بدون "انتفاخات" نوردها كالتالى:
1- اشرب مياه بكثرة: شرب المياه بكثرة من الأشياء الإيجابية التى تقاوم الانتفاخ على الرغم من أن الاعتقاد السائد هو العكس.
>2- اختر فاكهتك وخضراواتك بعناية: فلا تأكل أى خضراوات والسلام، عليك اختيار أكلات خضراوات مثل البروكلى.
>3- قلل من الألبان: المسألة هنا متعلقة بالإنزيمات فبعض البشر لا يملكون إنزيم اللاكتيز الذى يكسر اللاكتوز الموجود فى الألبان وفى هذه الحالة يتحول إلى سكر.
>4- قل لا للمعجنات: يبرز من بينها الكرواسون والمكرونة، فمن يحاولون تفادى الانتفاخات عليهم أن يتجنبوا مثل هذه الأطعمة.
>5- قلل من البهارات: إذا كنت من حبى الكارى والشطة وبقية البهارات فعليك التقليل منها.
>6- كل مزيدا من الأطعمة التى تحتوى على "الفايبرز": وجود الفايبرز فى الأطعمة مهم جدا، ومن الأطعمة التى تحتوى عليها المشروم والبطاطا.
>7- امضغ الطعام بعناية: ثبت أن لذلك تأثيرا كبيرا على تقليل الشعور بالجوع إذ إن الطعام الذى يؤكل جيدا يمتص جيدا.
>8- تجنب الوجبات الكبيرة: مثل تلك الوجبات التى تباع فى مطاعم الوجبات السريعة.
>9 – لا تمضغ اللبان: يسبب كثرة مضغ اللبان فى زيادة الإحساس بالجوع، وبالتالى الأكل أكثر من مرة.
>10- تجنب السكريات: فى السكريات خطر دائم على كل من يريدون أن يعيشوا بلا انتفاخات ولا وزن زائد.
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