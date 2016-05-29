10 طرق تساعدك على علاج الانتفاخ

يسعى الكثيرون لكسر حدة الانتفاخ، ويحاولون أيضا تقليص مساحة " الكرش " قدر الإمكان، لكن أغلب تلك المحاولات عادة ما تبوء بالفشل بسبب غياب المقومات المطلوبة لجعل حلم التخلص من الانتفاخ حقيقة يمكن رؤيتها على أرض الواقع.

وفى هذا الإطار تقدم صحيفة "الديلى ميل" مجموعة من النصائح ذكرها خبراء التغذية يمكن أن تساعد على جعل غد أفضل بدون "انتفاخات" نوردها كالتالى:

1- اشرب مياه بكثرة: شرب المياه بكثرة من الأشياء الإيجابية التى تقاوم الانتفاخ على الرغم من أن الاعتقاد السائد هو العكس.

>2- اختر فاكهتك وخضراواتك بعناية: فلا تأكل أى خضراوات والسلام، عليك اختيار أكلات خضراوات مثل البروكلى.

>3- قلل من الألبان: المسألة هنا متعلقة بالإنزيمات فبعض البشر لا يملكون إنزيم اللاكتيز الذى يكسر اللاكتوز الموجود فى الألبان وفى هذه الحالة يتحول إلى سكر.

>4- قل لا للمعجنات: يبرز من بينها الكرواسون والمكرونة، فمن يحاولون تفادى الانتفاخات عليهم أن يتجنبوا مثل هذه الأطعمة.

>5- قلل من البهارات: إذا كنت من حبى الكارى والشطة وبقية البهارات فعليك التقليل منها.

>6- كل مزيدا من الأطعمة التى تحتوى على "الفايبرز": وجود الفايبرز فى الأطعمة مهم جدا، ومن الأطعمة التى تحتوى عليها المشروم والبطاطا.

>7- امضغ الطعام بعناية: ثبت أن لذلك تأثيرا كبيرا على تقليل الشعور بالجوع إذ إن الطعام الذى يؤكل جيدا يمتص جيدا.

>8- تجنب الوجبات الكبيرة: مثل تلك الوجبات التى تباع فى مطاعم الوجبات السريعة.

>9 – لا تمضغ اللبان: يسبب كثرة مضغ اللبان فى زيادة الإحساس بالجوع، وبالتالى الأكل أكثر من مرة.

>10- تجنب السكريات: فى السكريات خطر دائم على كل من يريدون أن يعيشوا بلا انتفاخات ولا وزن زائد.

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