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للجراحين والمصورين.. أبرز مخاطر "الوقوف الدائم"

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للجراحين والمصورين.. أبرز مخاطر "الوقوف الدائم" للجراحين والمصورين.. أبرز مخاطر "الوقوف الدائم"
بعض الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض ومشكلات معينة عن غيرهم، كالمصورين والمدرسين والجراحين، فهم يشتركون فى سمات مميزة لمهنهم الشاقة، بحيث تتواصل وقفاتهم لساعات ومدد طويلة قد تؤثر على حالتهم الصحية.

وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد المغاورى، استشارى الجراحة العامة، إن الثبات غير الصحى للجسم والقدمين، مع زيادة وترهلات الجسم والوزن بشكل عام، سواء الموضعى أو المنتشر، مبررا لزحف الأمراض إلى الجسم بشكل سريع دون استئذان، مما قد يعرض الجسم والقدمين للكثير من المشكلات الناتجة عن تحميل الثقل على القدمين.

ونصح أصحاب تلك المهن بضرورة تغيير وضعية القدمين بأية طريقة، وذلك لأن الوقوف الدائم بجانب السمنة المفرطة والوزن الزائد على القدمين يضر الأوردة بشدة، كما يساعد على الإصابة بمشكلات القدم المختلفة من انتفاخات وغيرها، كما يسبب آلاما مبرحة ودوالٍ، وهو ما يحذر منه الدكتور محمد ناصحا بمزيد من الحركة.

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