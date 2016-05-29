تقرير في الجول - سيميوني يعادل كوبر في رقم سلبي جدا

عادل الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد رقم مواطنه هيكتور كوبر المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، في دوري أبطال أوروبا.

وخسر سيميوني نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت على يد ريال مدريد بركلات الترجيح.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 هو الثاني الذي يخسره سيميوني بعد نهائي 2014 على يد المنافس نفسه.

كوبر المنحوس قاد فالنسيا للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2000 و2001، خسر الأولى على يد ريال مدريد 3-0.

وفشل في تحقيق الفوز على بايرن ميونيخ في تحدي ركلات الترجيح بنهائي 2001.

الطريف أن ملعب سان سيرو هو الذي استضاف لقاء فالنسيا مع بايرن 2001، كما احتضن مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد 2016.