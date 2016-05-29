حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 29 مايو 2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>أحلامك هى مصدر كبير للإلهام لكنك تحتاج للمزيد من الحذر فى خطواتك العملية المقبلة، حماسك يقودك لتقديم أفكار ومشروعات مهمة فى مجال عملك ستنال إعجاب واستحسان الكثيرين.

على الصعيد العاطفى:

>الحب هو ما يبعث النور فى حياتك، علاقتك العاطفية فى تطور وتحسن مستمر فحافظ عليها، وعامل شريكك بقدر من الاهتمام والرومانسية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>ابتعد عن التوتر والعصبية الزائدة فأنت تستحق يوما هادئا، إذا مارست بعض تمرينات اليوجا ستشعر بحالة مزاجية أفضل، لا تهمل تناول الفواكه فهو يجعلك تتخلص تماما من حالة الأرق التى تصيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت السعيدة على جميع المستويات، فكن حكيم ولا تتسرع وفكر جيدا قبل أن تتخذ أى قرار ولا تستسلم لأى شعور سلبى، عليك أن ترتب أوراقك بحذر.

برج الحمل حظك اليوم الأحد 29/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>ستلاحظ تغييرات قوية خلال الفترة المقبلة فى الحياة المهنية لمواليد برج الحمل ، فعليك ان تعمل بحماس و هدوء لكى تصبح أكثر تميزا وحاول الابتعاد عن التوتر والطاقة السلبية.

على الصعيد العاطفى:

>حياة مواليد برج الحمل العاطفية تسير بشكل رائع هذه الفترة رغم أن العلاقة سادها الكثير من التوتر و القلق الفترة الماضية.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج الحمل عليك أن تهتم بها بنسبة كبيرة، فأنت دائما مهمل للجانب الصحى والعادات الصحية السليمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل ان هناك الكثير من التغييرات بينك وبين أفراد عائليتك، فحاول أن تخرج من دائرة الضغط النفسى والطاقة السلبية.

برج الحوت حظك اليوم الأحد 29/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:>الشق المهنى لمواليد برج الحوت مستقر، فأنت بالفعل على الطريق السليم بحياتك المهنية.

على الصعيد العاطفى:

>حياة مواليد برج الحوت مضطربة لحد كبير ، فنسبة الثقة بين و بينك شريكك تقل و هو ما يهدد شكل العلاقة.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>الحالة الصحية لمواليد برج الحوت متوترة بعد الشىء، فالضغوط التى تتعرض لها تصيبك بحالة من اضطرابات الحالة المزاجية، فمن الممكن أن تستمع للموسيقى أو قراءة كتاب جدي .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن الظروف ستساعدك الفترة المقبلة فى حل الكثير من المشاكل التى لحقت بك مؤخرا وعليك إلا تتسرع فى اتخاذ القرار.

برج السرطان حظك اليوم الأحد 29/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تسير بخطى مستقرة، إلا أن عليك أن تطور نفسك و ادائك المهنى بسرعة ، حتى تصبح فى المقدمة، وتجد رد فعل إيجابى من مديرك ومن حولك.

على الصعيد العاطفى:

>حياة مواليد برج السرطان العاطفية فى طريقها للتوتر فحاول ان تدعم شكل العلاقة وتوطيدها ، فربما دعوة رومانسية على العشاء تجعلكما فى حال أفضل أو قضاء سهرة سويا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان ليست مستقرة فعليك اتباع ارشادات الطبيب و تناول العقاقير الطبيعة فى مواعيدها المحددة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن الأيام المقبلة ستجمع بصديق قديم عزيز على قلبك ، اضافة الى سلسلة من المفاجآت السارة فى انتظارك .

حظك اليوم برج الثورالأحد 29/5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>تنفذ ما خططت له بشكل صحيح وبخطى ثابتة، وتجد نفسك قريب من شخصيات كانت تشكل مصدر إزعاج كبير بالنسبة لك، تحتاج إلى مزيد من الثقة والابتعاد عن القرارات المرتبكة، خاصة إنك تملك قدرة كبيرة على الاقناع وتعرف كيف تتعامل من الطبيعة النفسية للآخرين.

على الصعيد العاطفى:

>الجميع يبحثون عن نقاط ضعفك، فغموضك وجاذبيتك أحد أسرار شخصيتك، التى تسبب مصدر حيرة للكثيرين، تحتاج إلى المرونة فى التعامل أكثر من ذلك، و اعطاء الثقة إلى أصدقائك المقربين، حتى لا تجد نفسك وحيداً فى أجواء من المشكلات الاجتماعية والعاطفية ولا تقدر على التعامل معها.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>التدخين والسهر لفترات طويلة أكثر ما يؤثر على صحتك هذه الفترة، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة وتتعامل مع المشكلات بعيداً عن الضغط العصبى الذى تضع نفسك داخله طوال الوقت، استرجع قوتك النفسية واحذر أعراض التدخين على المدى البعيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من الراحة النفسية بعد تحقيق عدد كبير من أهدافه العملية، لكن أكثر ما يؤرقه هذه الفترة هو السهر لفترات طويلة للتفكير فى عدد من المشكلات الشخصية التى تشغله منذ فترة طويلة.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 29/5/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:>توقف عن افتراض أعذار كثيرة للمحيطين بك، الأخطاء المهنية فى كثير من الأحيان لا تكون مقصودة، لكن هناك من يتعمدون ارتكاب بعض الأخطاء للإيقاع بآخرين، تحتاج إلى مزيداً من القدرة على المواجهة و التعامل مع المشكلات بشىء من الاهتمام الحقيقى و التفاعل مع الأحداث بشكل جاد وقرارات صارمة، حتى لا يعتقد البعض إنك غير قادرة على الإدارة.

على الصعيد العاطفى:

>الأفكار الكثيرة أهم ما يؤرقك حالياً، أنت من الشخصيات الرومانسية صاحبة الحس المرهف، لكنها لا تفضل التواجد بين احتمالات خاصة فى النواحى العاطفية، أسئلة كثيرة تدور فى عقلك وتبحث عن إجابات لها، فكر فى الأفضل و أخرج من حالة اليأس الفكرى التى تسيطر عليك حالياً، واتخذ خطوات جادة حتى تصل إلى هدفك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>الضغط على الروح من أكثر الأشياء التى تؤذى لجسد، تتناول جرعات عالية من الكافيين الموجود فى القهوة التى أصبحت تمثل جزءاً كبيراً من حياتك، تحتاج إلى تخفيف هذه الجرعات حتى لا تؤثر على جهازك العصبى بشكل كبير فى الفترات القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته العاطفية يحاول من خلالها الوصول إلى إجابات على كثير من الأسئلة، العلاقات العاطفية تكون مرتبكة أحياناص فى بدايتها والجهر بالمشاعر أول من يزلل العقبات فى بدايات العلاقات.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 29/5 /2016

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>حالة من النشاط والوهج الفكرى تسيطر عليك، لكن أفكارك لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى الآن، تعانى من مشكلات بسيطة فى محيط العمل، لكنها تمنعك من ظهور ادائك المهنى بشكله المعتاد، تحتاج إلى فصل المشكلات عن تنفيذ أفكارك حتى لا تهدر الكثير من الوقت.

على الصعيد العاطفى:

>مجموعة من المشكلات مع شريك حياتك، بسبب بعض ردود أفعالك فى مواقف معينة، وإصرارك على اتباع اسلوب صارم فى الحديث، ربما يتغير وضع العلاقة بينكم، بسبب هذه المشكلات، حاول أن تراجع نفسك ولا تعطى للأمور اكبر من حجمها، فالوضع الآن لا يحتاج إلى التشبث بالرأى والعناد.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>حالة من التوتر وسوء التصرف تسيطر عليك، الضغوط النفسية تجعل وضعك الصحى مذبذب، لا تتعامل مع الأمور بتجاهل، خذ قسط من الراحة وهيئ لنفسك أجواء هادئة بعيداً عن المشكلات، حتى تعبر من هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لمولود برج العذراء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من التوتر فى العمل، بسبب مشكلات بسيطة تؤثر على الأداء المهنى، وتتعامل مع شريك حياتك بشكل غريب يختلف عن طباعك واسلوبك الحكيم والذكى فى الحديث، بالتأكيد أن أوضاعك الصحية والمهنية تؤثر على وضعك الصحى، حاول أن تتفهم هذه الحالة وتتعامل معها.

حظك اليوم برج القوس الأحد 29/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:>مشاجرة مع أحد رؤسائك بسبب عنادك، لا تجادل كى لا تزيد من صعوبة الموقف، حاول أن تستمع أكثر ولا تتجاهل نصائح الزملاء، وتعلم أن المواقف الصعبة تصنع الشخصيات القوية، ولا تتنازل عن حقوقك المهنية وحافظ على ثقة المحيطين بك.

على الصعيد العاطفى:

>تذهب إلى مكان تستعيد فيه ذكريات تسعد قلبك كثيراً، ربما تحتاج إلى استماع بعض الأغانى التى تربطك بالمكان، التواجد مع الأصدقاء سيساعدك كثيراً فى الفترة القادمة، احذر من التعامل مع المواقف الشخصية بينك وبين المقربين بحساسية شديدة حتى لا تجد نفسك فى دوامة من الاحتمالات.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية جيدة، لكن الأفراط فى تناول المشروبات المنبهة يؤثر على أدائك الذهنى، وقوة تفكيرك فى العمل، تناول الفاكهة والمشروبات المهدئة، واجعل التمارين الرياضية من أساسيات يومك حتى تحافظ على طاقتك.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس

>يتوقع علماء الفلك لبرج القوس أن يعيش يوم صعب فى أوله بسبب مشكلة فى العمل مع أحد الرؤساء، لكن زيارة إلى أحد الأماكن تغير مسار اليوم وتقلب حالتك المزاجية بحيث تتحسن كثيراً بعد استعادة ذكريات جميلة مضت فى هذا المكان، استرجع اغنياتك المفضلة، ولا تفرط فى تناول المشروبات المنبهة لأنها تؤثر سلباً على أدائك الذهنى، وأنت تحتاج إلى قوة تركيزك كاملة فى الفترة القادمة.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 29 /5/2016

>حظك اليوم لبرج الميزان :>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:>يتعرض هذا البرج إلى بعض المشاكل التى قد تعطل مسيرته فى العمل، لكن لا داعى للخوف أو التوتر، فهى مجرد سحابة سوداء ستمر مرور الكرام، والهدوء والسكينة ستكون أهم الأشياء التى يعتمدوا عليها حتى يخرجون من أى أزمة يمرون بها.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

>الحب سيتوج حياتهم طوال الفترة القادمةن وسيكون من اهم الأشياء التى ستساعدهم على التخلص من مشاكلهم العملية، لذلك يجب أن يتخطوا أى خلاف فى الرأى قد يحدث حتى تسير المركب.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

>بالنسبة للحالة الصحية فستكون فى تصاعد كبير وستثبت التحاليل والأشعة أن حالتهم الصحية فى ارتفاع دائم.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتعرض هذا البرج إلى بعض المشاكل التى قد تعطل مسيرته فى العمل، لكن لا داعى للخوف أو التوتر، فهى مجرد سحابة سوداء ستمر مرور الكرام، والهدوء والسكينة ستكون أهم الأشياء التى يعتمدوا عليه.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 29 مايو 2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:>من المحتمل أن تتلقى بعض النصائح المهنية القيمة اليوم من شخص قريب منك وإذا استمعت إليها يمكن أن يكون لها أثر إيجابى جدا على مستقبلك. تحتاج إلى النظر بجدية فى إيجابيات وسلبيات الاتجاه الذى تأخذه حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفى:

>لديك ما يكفى من العلاقات وتشعر بالملل من التنقل من علاقة حب إلى أخرى، وحان الوقت لأن تختلى بنفسك وتعيد تقييم العلاقات الخاصة بك وتأخذ استراحة قصيرة وتفكر فى الأخطاء التى تكررها كل مرة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>سوف تصبح على بينة بالمخاطر الصحية لنمط الحياة الحالى الخاص بك، ويمكن بدء نظام لتصحيح ذلك. قد تضطر للخضوع لفحص طبى بسبب بعض الأسباب التى لم تنتبه إليها من قبل وهذا الفحص الطبى من المرجح أن يلفت انتباهك إلى خطر محتمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>اليوم سيكون ممتعًا بالنسبة لك ورغم أنك ستعيد النظر فى علاقتك بالعديد من أصدقائك وأقاربك إلا أن هذا هو الوقت المناسب لصقل مهاراتك الاجتماعية.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 29 مايو 2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:>أنت فى حالة ذهنية سليمة وسوف تكون قادرا على التركيز كثيرا فى عملك. اليوم كنت قد تكون قادرا على تحقيق أفضل الصفقات التجارية فى حياتك المهنية ولكن عدم وجود دعم من رؤسائك قد يعيقك. حاول إقناعهم بوجهة نظرك وكل الأمور سوف تسير على ما يرام، وستكسب سمعة أفضل فضلا عن المال.

على الصعيد العاطفى:

>اليوم، هناك احتمال أنك سوف تصبح أقل ودية مع شريك حياتك واليوم غير مناسب أبدًا لعمل علاقات جديدة او احياء علاقات قديمة الأنسب هو أن تنشغل بتحليل نفسك والتعرف عليها عن قرب بشكل أدق.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>سوف تتعرض اليوم لمسببات الحساسية ويجب أن تأخذ أى وسيلة لمنع ذلك واتباع نظام غذائى صحيح يعزز جهاز المناعة لديك ويحميك من الإصابة وحتى تفعل ذلك عليك شرب الكثير من الماء وتناول الفيتامينات الضرورية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>تتحدث اليوم بصراحة فى القضايا التى أزعجتك لوقت طويل وهو ما يبدد سحابة عدم اليقين التى أزعجتك خلال الأسبوع الماضى وقد يساعدك فى ذلك صديق مقرب أو أحد أفراد أسرتك ولكن كن حذرًا فى اختيار كلماتك.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 29 مايو 2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>يحدث لك تغيير فى مكان الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل تستطيع تبديل وظائف أو قد تنتقل داخل عملك من منطقة إلى منطقة مختلفة. كنت تسعى أيضا للحصول على المشورة ذات الصلة بالعمل اليوم إما من مستشار مهنى أو شخص قريب منك.

على الصعيد العاطفى:

>قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك، وهذا هو ما سوف تفهمه بوضوح اليوم. لقد حان الوقت للاستماع إلى الصوت الداخلى الخاص بك وتعطى لنفسك الحب والاحترام الذى يستحقونه. ثم، أنك لن تضطر إلى الخروج بحثا عن الحب. بدلا من ذلك، سوف تجلب لك ثقتك بنفسك الحب الحقيقى.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>بعض الامراض المزمنة تزعجك من جديد خلال الأيام القليلة الماضية ولكن اليوم سوف تكتشف طريقة مرضية للتعامل مع هذه المشاكل. انتبه فقط إلى أن هذا الأسلوب سوف يستغرق وقتا طويلا ويحتاج بعض الصبر من أجل أن يكون فعالا، ولكن اذا كنت تتبع حمية صارمة، سوف تكون قادرا على التخلص من هذا الألم المزمن المؤلم إلى حد كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>استعد لمواجهة بعض التحديات الكبيرة فى حياتك خلال الفترة المقبلة، ستنجح فى ذلك إذا استجمعت تركيزك وانتبهت للتفاصيل الدقيقة.

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