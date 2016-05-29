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مجهولون يخطفون خفيرا نظاميا تحت تهديد السلاح بالغربية

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مجهولون يخطفون خفيرا نظاميا تحت تهديد السلاح بالغربية مجهولون يخطفون خفيرا نظاميا تحت تهديد السلاح بالغربية
قام، اليوم، مجهولون يستقلون دراجات نارية باختطاف خفير نظامى تحت تهديد السلاح بقرية كفر سنبو التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية وفروا هاربين.

وانتقل لمكان الواقعة اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم عبدالغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.
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