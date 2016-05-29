إصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بطريق (القاهرة - الفيوم) الصحراوى

أصيب، اليوم، 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد، مدير إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
>-إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى
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كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد، مدير إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
>
>-إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى
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