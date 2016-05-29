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إصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بطريق (القاهرة - الفيوم) الصحراوى

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إصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بطريق (القاهرة - الفيوم) الصحراوى إصابة 8 فى انقلاب ميكروباص بطريق (القاهرة - الفيوم) الصحراوى
أصيب، اليوم، 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد، مدير إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى، وأسفر عن إصابة 8 أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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