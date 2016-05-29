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أمن الغربية يُحرر خفير شرطة بعد خطفه على يد أقارب تاجر مخدرات

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أمن الغربية يُحرر خفير شرطة بعد خطفه على يد أقارب تاجر مخدرات أمن الغربية يُحرر خفير شرطة بعد خطفه على يد أقارب تاجر مخدرات
تمكنت أجهزة الأمن بالغربية من تحرير خفير شرطة يدعى بسيونى محمد بسيونى، بعد أن خطفه أقارب تاجر مخدرات تم ضبطه مؤخرًا بحوزته مخدرات، وخرجت مأموريات تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة لضبط المتهمين مرتكبى الواقعة.

يأتى ذلك بعد أن اختطف مجهولون يستقلون دراجات نارية خفيرا نظاميا تحت تهديد السلاح بقرية كفر سنبو التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وفروا هاربين، وتكثف المباحث الجنائية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية مرتكبى الواقعة.


>- مجهولون يخطفون خفيرا نظاميا تحت تهديد السلاح بالغربية
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>- بالفيديو والصور.. مباحث الغربية تعيد طفلة لأسرتها بالقاهرة بعد 6 شهور من اختطافها
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>- أسرة بالغربية تستنجد بالخارجية لإنقاذ عائلها بعد خطفه فى ليبيا
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مصر 365

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