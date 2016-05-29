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القبض على 4 أطفال أثناء تسولهم بشوارع الدقى

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القبض على 4 أطفال أثناء تسولهم بشوارع الدقى القبض على 4 أطفال أثناء تسولهم بشوارع الدقى
شنت الإدارة العامة لمباحث الأحداث بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، حملة أسفرت عن ضبط 4 أطفال أثناء تسولهم فى شوارع الدقى.

البداية كانت بتلقى الإدارة بلاغا بتواجد عدد من الأطفال يمارسون التسول، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة داهمتهم قوة وضبطت كلا من "محمود.ع .م" 16 سنه مقيم فى بولاق الدكرور وحررت له المحضر 108/2 أحوال الدقى لسنة 2016 و"أحمد .ش .أ" 16 سنه مقيم فى بولاق الدكرور وحررت له محضر 108 /3 أحوال الدقى لسنة 2016 و "مروة .أ.ص" 11 سنه مقيمه فى القديمة وحررت لها المحضر 108/4 أحوال الدقى لسنة 2016 و– "صفاء .م .ر" 13 سنه مقيمة فى بولاق الدكرور وحررت لها القوة المحضر 108/5 أحوال الدقى لسنة 2016.

بإخطار اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث، أمر بإحالتهم إلى نيابة الأحداث للتحقيق.

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