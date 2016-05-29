قطار يواصل السير بعد انفصال إحدى عرباته بالمنيا

شهدت محطة سكة حديد سمالوط مرور قطار دون توقف رغم انفصال إحدى عرباته، وتلقى العميد رفعت عبد الصمد، مأمور السكك الحديدية بالمنيا، بلاغا بانفصال إحدى عربات القطار رقم 729 الركاب، المتجة من المنيا إلى الواسطى، جنوب محطة سكك حديد سمالوط، واستمرار القطار فى السير دون توقف عقب انفصال العربة حتى التوقف دون تدخل آلى.

تدخل المسئولون بالسكك الحديدية وتم استيقاف القطار أمام محطة سكك حديد سمالوط وإعادتة للخلف، لإعادة ربط العربات المنفصلة، واستكمال الرحلة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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