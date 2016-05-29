بالصور.. تفاصيل تفجير منزل ضابط شرطة بالعريش

أفادت مصادر أمنية أن تفجير منزل ضابط شرطة فى مدينة العريش تسبب فى تدمير أجزاء منه وهو مكون من 3 طوابق، وأوضح المصدر أن المنزل خالٍ من السكان، وتعود ملكيته للواء طارق حسن حجاب، وهو من أبناء مدينة العريش ويعمل فى محافظة أخرى.

وبحسب المصدر، أن التفجير لم يخلف أى خسائر فى الأرواح وتسبب فى إلحاق أضرار بممتلكات أهالى مجاورة وهى سيارة دمرت أجزاء منها، وواجهات مبانى أهلية وواجهات محلات فى منطقة المدرسة الثانوية وسط المدينة.

وأشار المصدر أن التحقيقات تشير أن المنزل كان خاليا من السكان، وأن التفجير تسبب فى أضرار بالغة بالمبنى نتيجة انفجار كمية كبيرة من المتفجرات زرعت بجوار المبنى وتم تفجيرها عن بعد.

وتشير المعلومات الأولية لضلوع عناصر من تنظيم بيت المقدس فى عملية التفجير والذى جاء بعد يومين من تفجير عبوة ناسفة بجوار منزل طيار من أبناء مدينة العريش على ساحل المدينة، دون أن يتسبب فى أضرار وخسائر.

- تفجير عبوة ناسفة بجوار منزل ضابط شرطة بالعريش