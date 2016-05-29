أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. تفاصيل تفجير منزل ضابط شرطة بالعريش

Google+ Print
بالصور.. تفاصيل تفجير منزل ضابط شرطة بالعريش بالصور.. تفاصيل تفجير منزل ضابط شرطة بالعريش
أفادت مصادر أمنية أن تفجير منزل ضابط شرطة فى مدينة العريش تسبب فى تدمير أجزاء منه وهو مكون من 3 طوابق، وأوضح المصدر أن المنزل خالٍ من السكان، وتعود ملكيته للواء طارق حسن حجاب، وهو من أبناء مدينة العريش ويعمل فى محافظة أخرى.

وبحسب المصدر، أن التفجير لم يخلف أى خسائر فى الأرواح وتسبب فى إلحاق أضرار بممتلكات أهالى مجاورة وهى سيارة دمرت أجزاء منها، وواجهات مبانى أهلية وواجهات محلات فى منطقة المدرسة الثانوية وسط المدينة.

وأشار المصدر أن التحقيقات تشير أن المنزل كان خاليا من السكان، وأن التفجير تسبب فى أضرار بالغة بالمبنى نتيجة انفجار كمية كبيرة من المتفجرات زرعت بجوار المبنى وتم تفجيرها عن بعد.

وتشير المعلومات الأولية لضلوع عناصر من تنظيم بيت المقدس فى عملية التفجير والذى جاء بعد يومين من تفجير عبوة ناسفة بجوار منزل طيار من أبناء مدينة العريش على ساحل المدينة، دون أن يتسبب فى أضرار وخسائر.

تفجير منزل ضابط شرطة بالعريش (1)

تفجير منزل ضابط شرطة بالعريش (2)

تفجير منزل ضابط شرطة بالعريش (3)

تفجير منزل ضابط شرطة بالعريش (4)

- تفجير عبوة ناسفة بجوار منزل ضابط شرطة بالعريش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365