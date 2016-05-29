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حظك اليوم برج الأسد الأحد 29 مايو 2016

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 29 مايو 2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 29 مايو 2016
برج الأسد على الصعيد المهني:
>من المحتمل أن تتلقى بعض النصائح المهنية القيمة اليوم من شخص قريب منك وإذا استمعت إليها يمكن أن يكون لها أثر إيجابى جدا على مستقبلك. تحتاج إلى النظر بجدية فى إيجابيات وسلبيات الاتجاه الذى تأخذه حياتك المهنية.

على الصعيد العاطفى:
>لديك ما يكفى من العلاقات وتشعر بالملل من التنقل من علاقة حب إلى أخرى، وحان الوقت لأن تختلى بنفسك وتعيد تقييم العلاقات الخاصة بك وتأخذ استراحة قصيرة وتفكر فى الأخطاء التى تكررها كل مرة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>سوف تصبح على بينة بالمخاطر الصحية لنمط الحياة الحالى الخاص بك، ويمكن بدء نظام لتصحيح ذلك. قد تضطر للخضوع لفحص طبى بسبب بعض الأسباب التى لم تنتبه إليها من قبل وهذا الفحص الطبى من المرجح أن يلفت انتباهك إلى خطر محتمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>اليوم سيكون ممتعًا بالنسبة لك ورغم أنك ستعيد النظر فى علاقتك بالعديد من أصدقائك وأقاربك إلا أن هذا هو الوقت المناسب لصقل مهاراتك الاجتماعية.

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مصر 365

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