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حظك اليوم برج الدلو الأحد 29 مايو 2016

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 29 مايو 2016 حظك اليوم برج الدلو الأحد 29 مايو 2016
على الصعيد المهني:
>أنت فى حالة ذهنية سليمة وسوف تكون قادرا على التركيز كثيرا فى عملك. اليوم كنت قد تكون قادرا على تحقيق أفضل الصفقات التجارية فى حياتك المهنية ولكن عدم وجود دعم من رؤسائك قد يعيقك. حاول إقناعهم بوجهة نظرك وكل الأمور سوف تسير على ما يرام، وستكسب سمعة أفضل فضلا عن المال.

على الصعيد العاطفى:
>اليوم، هناك احتمال أنك سوف تصبح أقل ودية مع شريك حياتك واليوم غير مناسب أبدًا لعمل علاقات جديدة او احياء علاقات قديمة الأنسب هو أن تنشغل بتحليل نفسك والتعرف عليها عن قرب بشكل أدق.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
>سوف تتعرض اليوم لمسببات الحساسية ويجب أن تأخذ أى وسيلة لمنع ذلك واتباع نظام غذائى صحيح يعزز جهاز المناعة لديك ويحميك من الإصابة وحتى تفعل ذلك عليك شرب الكثير من الماء وتناول الفيتامينات الضرورية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>تتحدث اليوم بصراحة فى القضايا التى أزعجتك لوقت طويل وهو ما يبدد سحابة عدم اليقين التى أزعجتك خلال الأسبوع الماضى وقد يساعدك فى ذلك صديق مقرب أو أحد أفراد أسرتك ولكن كن حذرًا فى اختيار كلماتك.

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مصر 365

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