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حظك اليوم برج الجدى الأحد 29/5/2016

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 29/5/2016 حظك اليوم برج الجدى الأحد 29/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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توقف عن افتراض أعذار كثيرة للمحيطين بك، الأخطاء المهنية فى كثير من الأحيان لا تكون مقصودة، لكن هناك من يتعمدون ارتكاب بعض الأخطاء للإيقاع بآخرين، تحتاج إلى مزيداً من القدرة على المواجهة و التعامل مع المشكلات بشىء من الاهتمام الحقيقى و التفاعل مع الأحداث بشكل جاد وقرارات صارمة، حتى لا يعتقد البعض إنك غير قادرة على الإدارة.

على الصعيد العاطفى:


>الأفكار الكثيرة أهم ما يؤرقك حالياً، أنت من الشخصيات الرومانسية صاحبة الحس المرهف، لكنها لا تفضل التواجد بين احتمالات خاصة فى النواحى العاطفية، أسئلة كثيرة تدور فى عقلك وتبحث عن إجابات لها، فكر فى الأفضل و أخرج من حالة اليأس الفكرى التى تسيطر عليك حالياً، واتخذ خطوات جادة حتى تصل إلى هدفك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>الضغط على الروح من أكثر الأشياء التى تؤذى لجسد، تتناول جرعات عالية من الكافيين الموجود فى القهوة التى أصبحت تمثل جزءاً كبيراً من حياتك، تحتاج إلى تخفيف هذه الجرعات حتى لا تؤثر على جهازك العصبى بشكل كبير فى الفترات القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته العاطفية يحاول من خلالها الوصول إلى إجابات على كثير من الأسئلة، العلاقات العاطفية تكون مرتبكة أحياناص فى بدايتها والجهر بالمشاعر أول من يزلل العقبات فى بدايات العلاقات

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مصر 365

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