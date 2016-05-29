حظك اليوم برج الميزان الأحد 29 /5/2016

حظك اليوم لبرج الميزان :

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>يتعرض هذا البرج إلى بعض المشاكل التى قد تعطل مسيرته فى العمل، لكن لا داعى للخوف أو التوتر، فهى مجرد سحابة سوداء ستمر مرور الكرام، والهدوء والسكينة ستكون أهم الأشياء التى يعتمدوا عليها حتى يخرجون من أى أزمة يمرون بها.>الحب سيتوج حياتهم طوال الفترة القادمةن وسيكون من اهم الأشياء التى ستساعدهم على التخلص من مشاكلهم العملية، لذلك يجب أن يتخطوا أى خلاف فى الرأى قد يحدث حتى تسير المركب.>بالنسبة للحالة الصحية فستكون فى تصاعد كبير وستثبت التحاليل والأشعة أن حالتهم الصحية فى ارتفاع دائم.>يتعرض هذا البرج إلى بعض المشاكل التى قد تعطل مسيرته فى العمل، لكن لا داعى للخوف أو التوتر، فهى مجرد سحابة سوداء ستمر مرور الكرام، والهدوء والسكينة ستكون أهم الأشياء التى يعتمدوا عليه.