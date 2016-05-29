برج السرطان حظك اليوم الأحد 29/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تسير بخطى مستقرة، إلا أن عليك أن تطور نفسك و ادائك المهنى بسرعة ، حتى تصبح فى المقدمة، وتجد رد فعل إيجابى من مديرك ومن حولك.

على الصعيد العاطفى:

>حياة مواليد برج السرطان العاطفية فى طريقها للتوتر فحاول ان تدعم شكل العلاقة وتوطيدها ، فربما دعوة رومانسية على العشاء تجعلكما فى حال أفضل أو قضاء سهرة سويا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان ليست مستقرة فعليك اتباع ارشادات الطبيب و تناول العقاقير الطبيعة فى مواعيدها المحددة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن الأيام المقبلة ستجمع بصديق قديم عزيز على قلبك ، اضافة الى سلسلة من المفاجآت السارة فى انتظارك .