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برج السرطان حظك اليوم الأحد 29/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 29/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 29/5/2016
على الصعيد المهني:
>الحياة المهنية لمواليد برج السرطان تسير بخطى مستقرة، إلا أن عليك أن تطور نفسك و ادائك المهنى بسرعة ، حتى تصبح فى المقدمة، وتجد رد فعل إيجابى من مديرك ومن حولك.

على الصعيد العاطفى:
>حياة مواليد برج السرطان العاطفية فى طريقها للتوتر فحاول ان تدعم شكل العلاقة وتوطيدها ، فربما دعوة رومانسية على العشاء تجعلكما فى حال أفضل أو قضاء سهرة سويا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج السرطان ليست مستقرة فعليك اتباع ارشادات الطبيب و تناول العقاقير الطبيعة فى مواعيدها المحددة .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن الأيام المقبلة ستجمع بصديق قديم عزيز على قلبك ، اضافة الى سلسلة من المفاجآت السارة فى انتظارك .

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مصر 365

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