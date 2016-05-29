برج العذراء حظك اليوم الأحد 29/5 /2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لمولود برج العذراء:

>حالة من النشاط والوهج الفكرى تسيطر عليك، لكن أفكارك لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى الآن، تعانى من مشكلات بسيطة فى محيط العمل، لكنها تمنعك من ظهور ادائك المهنى بشكله المعتاد، تحتاج إلى فصل المشكلات عن تنفيذ أفكارك حتى لا تهدر الكثير من الوقت.>مجموعة من المشكلات مع شريك حياتك، بسبب بعض ردود أفعالك فى مواقف معينة، وإصرارك على اتباع اسلوب صارم فى الحديث، ربما يتغير وضع العلاقة بينكم، بسبب هذه المشكلات، حاول أن تراجع نفسك ولا تعطى للأمور اكبر من حجمها، فالوضع الآن لا يحتاج إلى التشبث بالرأى والعناد.>حالة من التوتر وسوء التصرف تسيطر عليك، الضغوط النفسية تجعل وضعك الصحى مذبذب، لا تتعامل مع الأمور بتجاهل، خذ قسط من الراحة وهيئ لنفسك أجواء هادئة بعيداً عن المشكلات، حتى تعبر من هذه الفترة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من التوتر فى العمل، بسبب مشكلات بسيطة تؤثر على الأداء المهنى، وتتعامل مع شريك حياتك بشكل غريب يختلف عن طباعك واسلوبك الحكيم والذكى فى الحديث، بالتأكيد أن أوضاعك الصحية والمهنية تؤثر على وضعك الصحى، حاول أن تتفهم هذه الحالة وتتعامل معها.