أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الأحد 29/5 /2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الأحد 29/5 /2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 29/5 /2016

>

برج العذراء على الصعيد المهنى:


>حالة من النشاط والوهج الفكرى تسيطر عليك، لكن أفكارك لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى الآن، تعانى من مشكلات بسيطة فى محيط العمل، لكنها تمنعك من ظهور ادائك المهنى بشكله المعتاد، تحتاج إلى فصل المشكلات عن تنفيذ أفكارك حتى لا تهدر الكثير من الوقت.

على الصعيد العاطفى:


>مجموعة من المشكلات مع شريك حياتك، بسبب بعض ردود أفعالك فى مواقف معينة، وإصرارك على اتباع اسلوب صارم فى الحديث، ربما يتغير وضع العلاقة بينكم، بسبب هذه المشكلات، حاول أن تراجع نفسك ولا تعطى للأمور اكبر من حجمها، فالوضع الآن لا يحتاج إلى التشبث بالرأى والعناد.

برج العذراء على الصعيد الصحي:


>حالة من التوتر وسوء التصرف تسيطر عليك، الضغوط النفسية تجعل وضعك الصحى مذبذب، لا تتعامل مع الأمور بتجاهل، خذ قسط من الراحة وهيئ لنفسك أجواء هادئة بعيداً عن المشكلات، حتى تعبر من هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لمولود برج العذراء:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة من التوتر فى العمل، بسبب مشكلات بسيطة تؤثر على الأداء المهنى، وتتعامل مع شريك حياتك بشكل غريب يختلف عن طباعك واسلوبك الحكيم والذكى فى الحديث، بالتأكيد أن أوضاعك الصحية والمهنية تؤثر على وضعك الصحى، حاول أن تتفهم هذه الحالة وتتعامل معها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى