أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ أسامة الأزهري يرد .. لماذا تنسب كل العمليات الإرهابية في العالم إلى الدين الإسلامي؟ -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: كتاب "ظلال القرآن" لـ "سيد قطب" من اكبر مناجم الفكر التكفيري -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هزيمة الزمالك من إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثورالأحد 29/5/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثورالأحد 29/5/2016 حظك اليوم برج الثورالأحد 29/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>تنفذ ما خططت له بشكل صحيح وبخطى ثابتة، وتجد نفسك قريب من شخصيات كانت تشكل مصدر إزعاج كبير بالنسبة لك، تحتاج إلى مزيد من الثقة والابتعاد عن القرارات المرتبكة، خاصة إنك تملك قدرة كبيرة على الاقناع وتعرف كيف تتعامل من الطبيعة النفسية للآخرين.

على الصعيد العاطفى:


>الجميع يبحثون عن نقاط ضعفك، فغموضك وجاذبيتك أحد أسرار شخصيتك، التى تسبب مصدر حيرة للكثيرين، تحتاج إلى المرونة فى التعامل أكثر من ذلك، و اعطاء الثقة إلى أصدقائك المقربين، حتى لا تجد نفسك وحيداً فى أجواء من المشكلات الاجتماعية والعاطفية ولا تقدر على التعامل معها.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>التدخين والسهر لفترات طويلة أكثر ما يؤثر على صحتك هذه الفترة، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة وتتعامل مع المشكلات بعيداً عن الضغط العصبى الذى تضع نفسك داخله طوال الوقت، استرجع قوتك النفسية واحذر أعراض التدخين على المدى البعيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من الراحة النفسية بعد تحقيق عدد كبير من أهدافه العملية، لكن أكثر ما يؤرقه هذه الفترة هو السهر لفترات طويلة للتفكير فى عدد من المشكلات الشخصية التى تشغله منذ فترة طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى