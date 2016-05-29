حظك اليوم برج الثورالأحد 29/5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

>تنفذ ما خططت له بشكل صحيح وبخطى ثابتة، وتجد نفسك قريب من شخصيات كانت تشكل مصدر إزعاج كبير بالنسبة لك، تحتاج إلى مزيد من الثقة والابتعاد عن القرارات المرتبكة، خاصة إنك تملك قدرة كبيرة على الاقناع وتعرف كيف تتعامل من الطبيعة النفسية للآخرين. على الصعيد العاطفى:

>الجميع يبحثون عن نقاط ضعفك، فغموضك وجاذبيتك أحد أسرار شخصيتك، التى تسبب مصدر حيرة للكثيرين، تحتاج إلى المرونة فى التعامل أكثر من ذلك، و اعطاء الثقة إلى أصدقائك المقربين، حتى لا تجد نفسك وحيداً فى أجواء من المشكلات الاجتماعية والعاطفية ولا تقدر على التعامل معها. برج الثور على الصعيد الصحى:

>التدخين والسهر لفترات طويلة أكثر ما يؤثر على صحتك هذه الفترة، تحتاج إلى قسط كبير من الراحة وتتعامل مع المشكلات بعيداً عن الضغط العصبى الذى تضع نفسك داخله طوال الوقت، استرجع قوتك النفسية واحذر أعراض التدخين على المدى البعيد. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش حالة من الراحة النفسية بعد تحقيق عدد كبير من أهدافه العملية، لكن أكثر ما يؤرقه هذه الفترة هو السهر لفترات طويلة للتفكير فى عدد من المشكلات الشخصية التى تشغله منذ فترة طويلة.

شبكةعيونالإخبارية

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