برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 29/5/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>أحلامك هى مصدر كبير للإلهام لكنك تحتاج للمزيد من الحذر فى خطواتك العملية المقبلة، حماسك يقودك لتقديم أفكار ومشروعات مهمة فى مجال عملك ستنال إعجاب واستحسان الكثيرين.

على الصعيد العاطفى:

>الحب هو ما يبعث النور فى حياتك، علاقتك العاطفية فى تطور وتحسن مستمر فحافظ عليها، وعامل شريكك بقدر من الاهتمام والرومانسية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>ابتعد عن التوتر والعصبية الزائدة فأنت تستحق يوما هادئا، إذا مارست بعض تمرينات اليوجا ستشعر بحالة مزاجية أفضل، لا تهمل تناول الفواكه فهو يجعلك تتخلص تماما من حالة الأرق التى تصيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت السعيدة على جميع المستويات، فكن حكيم ولا تتسرع وفكر جيدا قبل أن تتخذ أى قرار ولا تستسلم لأى شعور سلبى، عليك أن ترتب أوراقك بحذر.