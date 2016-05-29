أخبار عاجلة

مساء الأنوار: استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي مع الزمالك .. ك/ عاصم حماد -
كشافة الكنيسة يفتشون حضور العزاء في شهداء كنيسة طنطا -
إيناسيو للاعبي الزمالك: كنتم بلا روح أمام إنبي -
عمرو وردة يقرر التبرع لأسر ضحايا كنيستي مار جرجس والمرقسية -
فيديو| أيمن يونس: «دفاع الزمالك مسخرة وبيعمل كوارث» -
فيديو| نجم الزمالك السابق: «اللاعبون لا يحترمون تاريخ النادي» -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: ولد مؤخرا ما يعرف بالدين الموازي .. وهو امتداد لفكر الخوارج -
مساء الأنوار: لقطات حصرية لبعثة فريق كرة اليد بالأهلي في مدينة أغادير المغربية -
مساء الأنوار - طارق العشري: أشعر دائماً بقدرتي على تحقيق الفوز أمام الزمالك -
مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 29/5/2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 29/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 29/5/2016
على الصعيد المهنى:
>أحلامك هى مصدر كبير للإلهام لكنك تحتاج للمزيد من الحذر فى خطواتك العملية المقبلة، حماسك يقودك لتقديم أفكار ومشروعات مهمة فى مجال عملك ستنال إعجاب واستحسان الكثيرين.

على الصعيد العاطفى:
>الحب هو ما يبعث النور فى حياتك، علاقتك العاطفية فى تطور وتحسن مستمر فحافظ عليها، وعامل شريكك بقدر من الاهتمام والرومانسية.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>ابتعد عن التوتر والعصبية الزائدة فأنت تستحق يوما هادئا، إذا مارست بعض تمرينات اليوجا ستشعر بحالة مزاجية أفضل، لا تهمل تناول الفواكه فهو يجعلك تتخلص تماما من حالة الأرق التى تصيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت السعيدة على جميع المستويات، فكن حكيم ولا تتسرع وفكر جيدا قبل أن تتخذ أى قرار ولا تستسلم لأى شعور سلبى، عليك أن ترتب أوراقك بحذر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى