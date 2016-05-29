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برج الحوت حظك اليوم الأحد 29/5/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 29/5/2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 29/5/2016
على الصعيد المهنى:
>الشق المهنى لمواليد برج الحوت مستقر، فأنت بالفعل على الطريق السليم بحياتك المهنية.

على الصعيد العاطفى:
>حياة مواليد برج الحوت مضطربة لحد كبير ، فنسبة الثقة بين و بينك شريكك تقل و هو ما يهدد شكل العلاقة.

برج الحوت على الصعيد الصحى:
>الحالة الصحية لمواليد برج الحوت متوترة بعد الشىء، فالضغوط التى تتعرض لها تصيبك بحالة من اضطرابات الحالة المزاجية، فمن الممكن أن تستمع للموسيقى أو قراءة كتاب جدي .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن الظروف ستساعدك الفترة المقبلة فى حل الكثير من المشاكل التى لحقت بك مؤخرا وعليك إلا تتسرع فى اتخاذ القرار.

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مصر 365

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