برج الحوت حظك اليوم الأحد 29/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى:إعلان - Ads إعلان - Ads
>الشق المهنى لمواليد برج الحوت مستقر، فأنت بالفعل على الطريق السليم بحياتك المهنية.
على الصعيد العاطفى:
برج الحوت على الصعيد الصحى:
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>الشق المهنى لمواليد برج الحوت مستقر، فأنت بالفعل على الطريق السليم بحياتك المهنية.
على الصعيد العاطفى:
>حياة مواليد برج الحوت مضطربة لحد كبير ، فنسبة الثقة بين و بينك شريكك تقل و هو ما يهدد شكل العلاقة.
برج الحوت على الصعيد الصحى:
>الحالة الصحية لمواليد برج الحوت متوترة بعد الشىء، فالضغوط التى تتعرض لها تصيبك بحالة من اضطرابات الحالة المزاجية، فمن الممكن أن تستمع للموسيقى أو قراءة كتاب جدي .
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت أن الظروف ستساعدك الفترة المقبلة فى حل الكثير من المشاكل التى لحقت بك مؤخرا وعليك إلا تتسرع فى اتخاذ القرار.