حظك اليوم برج العقرب الأحد 29 مايو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:>يحدث لك تغيير فى مكان الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل تستطيع تبديل وظائف أو قد تنتقل داخل عملك من منطقة إلى منطقة مختلفة. كنت تسعى أيضا للحصول على المشورة ذات الصلة بالعمل اليوم إما من مستشار مهنى أو شخص قريب منك.

على الصعيد العاطفى:

>قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك، وهذا هو ما سوف تفهمه بوضوح اليوم. لقد حان الوقت للاستماع إلى الصوت الداخلى الخاص بك وتعطى لنفسك الحب والاحترام الذى يستحقونه. ثم، أنك لن تضطر إلى الخروج بحثا عن الحب. بدلا من ذلك، سوف تجلب لك ثقتك بنفسك الحب الحقيقى.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>بعض الامراض المزمنة تزعجك من جديد خلال الأيام القليلة الماضية ولكن اليوم سوف تكتشف طريقة مرضية للتعامل مع هذه المشاكل. انتبه فقط إلى أن هذا الأسلوب سوف يستغرق وقتا طويلا ويحتاج بعض الصبر من أجل أن يكون فعالا، ولكن اذا كنت تتبع حمية صارمة، سوف تكون قادرا على التخلص من هذا الألم المزمن المؤلم إلى حد كبير.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>استعد لمواجهة بعض التحديات الكبيرة فى حياتك خلال الفترة المقبلة، ستنجح فى ذلك إذا استجمعت تركيزك وانتبهت للتفاصيل الدقيقة.