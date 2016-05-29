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برج الحمل حظك اليوم الأحد 29/5/2016

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برج الحمل حظك اليوم الأحد 29/5/2016 برج الحمل حظك اليوم الأحد 29/5/2016
برج الحمل على الصعيد المهني:
>ستلاحظ تغييرات قوية خلال الفترة المقبلة فى الحياة المهنية لمواليد برج الحمل ، فعليك ان تعمل بحماس و هدوء لكى تصبح أكثر تميزا وحاول الابتعاد عن التوتر والطاقة السلبية.

على الصعيد العاطفى:
>حياة مواليد برج الحمل العاطفية تسير بشكل رائع هذه الفترة رغم أن العلاقة سادها الكثير من التوتر و القلق الفترة الماضية.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية لمواليد برج الحمل عليك أن تهتم بها بنسبة كبيرة، فأنت دائما مهمل للجانب الصحى والعادات الصحية السليمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل ان هناك الكثير من التغييرات بينك وبين أفراد عائليتك، فحاول أن تخرج من دائرة الضغط النفسى والطاقة السلبية.

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مصر 365

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